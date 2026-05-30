टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही हैं. सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो इस साल अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. इसी बीच कल, 29 मई को सुरभि ने अपना 38वां बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बर्थडे पार्टी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

प्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने दोस्तों संग सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे

सुरभि ज्योति ने अपना 38वां बर्थडे बड़े ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होनें जमकर पार्टी की. एक्ट्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन की कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सुरभि ने इस खास दिन पर पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी. इस खास दिन पर एक्ट्रेस के पति भी उनके साथ मौजूद रहे. उन्होंने सबके साथ मिलकर केक कट किया.

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एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी में टीवी के कई सेलेब्स भी नजर आए. एक्ट्रेस आशा नेगी, अनीता हसनंदानी ने सुरभि के बर्थडे सेलिब्रेशन में शिरकत की. इसके अलावा और भी करीबी दोस्त शामिल हुए. सभी ने एक्ट्रेस से साथ जमकर पोज दिए हैं. कुछ फोटोज में सुरभि अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उनकी से फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हे रही हैं. फैंस इनपर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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बता दें, कुछ समय पहले सुरभि ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. अब वो आए दिन सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर करती रहती हैं. सुरभि ज्योति ने 27 अक्टूबर 2024 को अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर सुमित सूरी से शादी की थी. अब ये कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाला है.

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