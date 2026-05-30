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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने यूं सेलिब्रेट किया अपना 38वां बर्थडे, दोस्तों संग की जमकर पार्टी, वायरल हुई फोटोज

प्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने यूं सेलिब्रेट किया अपना 38वां बर्थडे, दोस्तों संग की जमकर पार्टी, वायरल हुई फोटोज

Surbhi Jyoti Birthday Celebration:सुरभि ज्योति ने हाल ही में अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके कई करीबी दोस्त शामिल हुए. सेलिब्रेशन के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 30 May 2026 12:40 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही हैं. सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो इस साल अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. इसी बीच कल, 29 मई को सुरभि ने अपना 38वां बर्थडे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बर्थडे पार्टी  की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

प्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने दोस्तों संग सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे 
सुरभि ज्योति ने अपना 38वां बर्थडे बड़े ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होनें जमकर पार्टी की. एक्ट्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन की कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सुरभि ने इस खास दिन पर पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी. इस खास दिन पर एक्ट्रेस के पति भी उनके साथ मौजूद रहे. उन्होंने सबके साथ मिलकर केक कट किया.

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एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी में टीवी के कई सेलेब्स भी नजर आए. एक्ट्रेस आशा नेगी, अनीता हसनंदानी ने सुरभि के बर्थडे सेलिब्रेशन में शिरकत की. इसके अलावा और भी करीबी दोस्त शामिल हुए. सभी ने एक्ट्रेस से साथ जमकर पोज दिए हैं. कुछ फोटोज में सुरभि अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उनकी से फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हे रही हैं. फैंस इनपर खूब प्यार लुटा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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बता दें, कुछ समय पहले सुरभि ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. अब वो आए दिन सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर करती रहती हैं. सुरभि ज्योति ने 27 अक्टूबर 2024 को अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर सुमित सूरी से शादी की थी. अब ये कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाला है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 May 2026 12:40 PM (IST)
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