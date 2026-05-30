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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअजित कुमार की मां मोहिनी मणि का निधन, कमल हासन और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जताया दुख

अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का निधन, कमल हासन और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जताया दुख

Ajith Kumar: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार की मां मोहिनी कुमार का निधन हो गया है. उन्होंने 30 मई की सुबह 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.

By : आईएएनएस | Updated at : 30 May 2026 12:40 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पिछले साल पिता पी सुब्रमण्यम को खोने के बाद अब एक्टर की मां मोहिनी कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने 30 मई की सुबह 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उनका चेन्नई में निधन हो गया. मां के अचानक चले जाने से अजित और उनका परिवार गहरे सदमे में है.

कब होगा अंतिम संस्कार?
अजित की मां पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली. अजित की मां का अंतिम संस्कार चेन्नई के पलावकक्कम स्थित एक्टर के घर पर ही किया जाएगा. इस समय अजित दुबई में हैं, इसलिए उनके जल्द से जल्द चेन्नई लौटने की व्यवस्था की जा रही है. 

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एम.के. स्टालिन ने जताया दुख
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अजित की मां के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'अपने प्यारे भाई अजित कुमार की माताजी, श्रीमती मोहिनी मणि के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मां के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्स होती हैं जो अपने बच्चे को जीवन देती हैं और उसकी हर सफलता पर सबसे ज्यादा खुश होती हैं. ऐसे में इस कठिन समय में उन्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी मां के साथ बिताए गए खूबसूरत पल उन्हें इस दुख से उबरने की ताकत दें. मेरी ओर से अजित कुमार और उनके पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं.'

मुझे ये खबर सुनकर गहरा दुख हुआ- कमल हासन
सुपरस्टार कमल हासन ने मोहिनी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'श्री अजितकुमार की माताजी, श्रीमती मोहिनी मणि के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. मैं अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जो अपनी प्यारी मां को खोने के दुख से गुज़र रहे हैं.'

अजित कुमार के बारे में जानें
तमिल सिनेमा के लोकप्रिय एक्टर अजित कुमार एक पेशेवर कार रेसर भी हैं. उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और अपनी शानदार रेसिंग स्किल्स के लिए भी पहचाने जाते हैं. उन्होंने 1990 में तमिल फिल्म 'एन वीडू एन कनवर' से अभिनय की शुरुआत की और 1993 की फिल्म 'अमरावती' में मुख्य अभिनेता के रूप में पहचान बनाई. उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1995 की थ्रिलर फिल्म 'आसाई' से मिला. इसके बाद उन्होंने 'बिल्ला', 'वीरम' और 'विश्वासम' जैसी कई सफल फिल्मों में शानदार अभिनय किया.

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Published at : 30 May 2026 12:40 PM (IST)
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