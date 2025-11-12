वहीं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बारे में बात करते हुए प्रकाश कौर ने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ मेरे पती ही क्यों? कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा हेमा को पसंद करता. उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र को औरतबाज किसी ने कैसे कहा. क्योंकि सभी हीरो के अफेयर्स होते हैं और वो दूसरी शादी भी करते हैं.