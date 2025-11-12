हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र की पहली शादी के वक्त कितने साल की थीं हेमा मालिनी, एक्टिंग नहीं करती थीं ये काम

धर्मेंद्र की पहली शादी के वक्त कितने साल की थीं हेमा मालिनी, एक्टिंग नहीं करती थीं ये काम

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र इन दिनों अपनी तबीयत को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, अब उनकी कंडीशन में पहले से ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 11:54 AM (IST)
बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र इन दिनों अपनी तबीयत को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, अब उनकी कंडीशन में पहले से ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है.

इसी बीच धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियां बटोर रही है. एक्टर के फैंस उनकी पहली पत्नी और पहली शादी को लेकर छोटी-बड़ी हर डिटेल्स जानने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं.

1/7
हेमा मालिनी संग शादी करने से पहले धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के संग शादी की थी. एक्टर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म बदलकर दूसरी शादी की थी.
हेमा मालिनी संग शादी करने से पहले धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के संग शादी की थी. एक्टर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म बदलकर दूसरी शादी की थी.
2/7
बता दें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की उम्र में 13 साल का अंतर है. एक्टर ने प्रकाश कौर के संग 1954 में शादी की थी.
बता दें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की उम्र में 13 साल का अंतर है. एक्टर ने प्रकाश कौर के संग 1954 में शादी की थी.
3/7
इस दौरान हेमा मालिनी की उम्र महज 6 साल थी. पति धर्मेंद्र की पहली शादी के दौरान एक्ट्रेस स्कूल में थीं. उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं की थी.
इस दौरान हेमा मालिनी की उम्र महज 6 साल थी. पति धर्मेंद्र की पहली शादी के दौरान एक्ट्रेस स्कूल में थीं. उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं की थी.
4/7
धर्मेंद्र की जब पहली शादी हुई थी, उनकी उम्र उस वक्त 19 साल थी. बता दें हेमा मालिनी एक्टर के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ा कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी उम्र में 13 साल का अंतर था.
धर्मेंद्र की जब पहली शादी हुई थी, उनकी उम्र उस वक्त 19 साल थी. बता दें हेमा मालिनी एक्टर के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ा कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी उम्र में 13 साल का अंतर था.
5/7
हेमा मालिनी की नेटवर्थ 271 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस का जन्म तमिलनाडु में जया लक्ष्मी और बीएसआर चक्रवर्ती के घर में हुआ था.
हेमा मालिनी की नेटवर्थ 271 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस का जन्म तमिलनाडु में जया लक्ष्मी और बीएसआर चक्रवर्ती के घर में हुआ था.
6/7
हेमा मालिनी ने 12वीं तक DTEA मंदिर मार्ग से अपनी पढ़ाई की. उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया, जिसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी.
हेमा मालिनी ने 12वीं तक DTEA मंदिर मार्ग से अपनी पढ़ाई की. उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया, जिसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी.
7/7
वहीं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बारे में बात करते हुए प्रकाश कौर ने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ मेरे पती ही क्यों? कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा हेमा को पसंद करता. उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र को औरतबाज किसी ने कैसे कहा. क्योंकि सभी हीरो के अफेयर्स होते हैं और वो दूसरी शादी भी करते हैं.
वहीं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बारे में बात करते हुए प्रकाश कौर ने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ मेरे पती ही क्यों? कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा हेमा को पसंद करता. उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र को औरतबाज किसी ने कैसे कहा. क्योंकि सभी हीरो के अफेयर्स होते हैं और वो दूसरी शादी भी करते हैं.
Published at : 12 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
बिहार
बिहार: किस गठबंधन को कितनी सीट दे रहा Chat Gpt, Perplexity और grok? सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जवाब gemini ai का
बिहार: किस गठबंधन को कितनी सीट दे रहा Chat Gpt, Perplexity और grok? सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जवाब gemini ai का
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना, बातचीत लगभग पूरी; जानिए किसे होगा फायदा?
बिहार
बिहार: किस गठबंधन को कितनी सीट दे रहा Chat Gpt, Perplexity और grok? सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जवाब gemini ai का
बिहार: किस गठबंधन को कितनी सीट दे रहा Chat Gpt, Perplexity और grok? सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जवाब gemini ai का
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Anaya Bangar Motherhood: बच्चे को कैसे जन्म देंगी अनाया बांगड़, मां बनेंगी या पिता? जानें यह कैसे होगा पॉसिबल
बच्चे को कैसे जन्म देंगी अनाया बांगड़, मां बनेंगी या पिता? जानें यह कैसे होगा पॉसिबल
Results
UPSC Mains Result 2025: सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल, अब होगी इंटरव्यू राउंड की तैयारी
सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2736 उम्मीदवार सफल, अब होगी इंटरव्यू राउंड की तैयारी
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget