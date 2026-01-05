भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने से पहले अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे. श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. अय्यर को बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की जगह कप्तानी सौंपी गई है.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सोमवार को एक बयान में कहा, "एमसीए को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के शेष लीग मैचों के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है."

विजय हजारे ट्रॉफी के लीग स्टेज के बाद कप्तान के रूप में अय्यर का बने रहना बीसीसीआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए उनकी फिटनेस की मंजूरी पर निर्भर है. अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होगी.

श्रेयस अय्यर को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से कुछ शर्तों के साथ खेलने की मंजूरी दी है. अय्यर ने अपने रिहैबिलिटेशन के आखिरी दौर के लिए सीओई में 10 दिन बिताए. रिटर्न-टू-प्ले प्रोटोकॉल के तहत अय्यर ने 2 जनवरी को एक प्रैक्टिस मैच भी खेला. इस प्रैक्टिस मैच के दौरान अय्यर को किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हुई.

बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में अय्यर का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने साल 2024 में कर्नाटक के खिलाफ 50 गेंदों में 114 रन की पारी खेली थी. अय्यर ने इस टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. वह पिछले सीजन 5 मुकाबलों में 325 रन बनाकर मुंबई के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे.

अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के तीसरे वनडे के दौरान गंभीर चोट लगी थी. थर्ड-मैन बाउंड्री के पास कैच लेने की कोशिश में अय्यर अपना संतुलन खो बैठे और पसलियों के बल मैदान पर गिर पड़े. इससे उनकी स्प्लीन में गंभीर चोट आई और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई. इसके बाद से अय्यर क्रिकेट मैदान से दूर हैं.