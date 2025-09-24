एक्सप्लोरर
तलाक से पहले हार्दिक पांड्या के साथ इस आलीशान घर में रहती थीं नताशा स्टेनकोविक, देखिए इनसाइड तस्वीरें
Hardik Panday House Inside Photos: क्या आपको पता है, कि तलाक से पहले नताशा हार्दिक पांड्या के साथ बेहद ही आलीशान घर में रहती थीं, जिसकी तस्वीरें भी वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करतीं थी.
स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या अपने खेल के साथ-साथ अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर है. वे अपने महंगे शौकों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनकी लैविश लाइफ की झलक उनके घर में साफ नजर आती है. लेकिन क्या आपको पता है कि तलाक से पहले नताशा हार्दिक के साथ कितने लग्जरी घर में रहती थीं? उनके घर का हर कोना स्टाइल और कम्फर्ट से भरा है. आइए देखते हैं नताशा के घर की इनसाइड फोटोज.
Published at : 24 Sep 2025 03:19 PM (IST)
Tags :Natasa Stankovic HARDIK PANDYA
