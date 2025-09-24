हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतलाक से पहले हार्दिक पांड्या के साथ इस आलीशान घर में रहती थीं नताशा स्टेनकोविक, देखिए इनसाइड तस्वीरें

तलाक से पहले हार्दिक पांड्या के साथ इस आलीशान घर में रहती थीं नताशा स्टेनकोविक, देखिए इनसाइड तस्वीरें

Hardik Panday House Inside Photos: क्या आपको पता है, कि तलाक से पहले नताशा हार्दिक पांड्या के साथ बेहद ही आलीशान घर में रहती थीं, जिसकी तस्वीरें भी वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करतीं थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 03:19 PM (IST)
Hardik Panday House Inside Photos: क्या आपको पता है, कि तलाक से पहले नताशा हार्दिक पांड्या के साथ बेहद ही आलीशान घर में रहती थीं, जिसकी तस्वीरें भी वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करतीं थी.

स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या अपने खेल के साथ-साथ अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर है. वे अपने महंगे शौकों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनकी लैविश लाइफ की झलक उनके घर में साफ नजर आती है. लेकिन क्या आपको पता है कि तलाक से पहले नताशा हार्दिक के साथ कितने लग्जरी घर में रहती थीं? उनके घर का हर कोना स्टाइल और कम्फर्ट से भरा है. आइए देखते हैं नताशा के घर की इनसाइड फोटोज.

1/7
हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक की शादी 31 मई, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान कोर्ट मैरिज के में हुई थी. लेकिन 18 जुलाई 2024 को, हार्दिक और नताशा ने तलाक ले लिया.
हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक की शादी 31 मई, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान कोर्ट मैरिज के में हुई थी. लेकिन 18 जुलाई 2024 को, हार्दिक और नताशा ने तलाक ले लिया.
2/7
तलाक से पहले नताशा हार्दिक पांड्या के वडोदरा वाले आलिशान 6,000 स्क्वायर फुट के पेंटहाउस में उनके साथ रहती थीं.
तलाक से पहले नताशा हार्दिक पांड्या के वडोदरा वाले आलिशान 6,000 स्क्वायर फुट के पेंटहाउस में उनके साथ रहती थीं.
3/7
नताशा अक्सर सोशल मीडिया पर लग्जरी हाउस की तस्वीरें शेयर करती रहती थी.
नताशा अक्सर सोशल मीडिया पर लग्जरी हाउस की तस्वीरें शेयर करती रहती थी.
4/7
ये हार्दिक के घर का सुंदर सा मंदिर है. जिसे बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया है.
ये हार्दिक के घर का सुंदर सा मंदिर है. जिसे बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया है.
5/7
ये हार्दिक के घर का डायनिंग एरिया है, जो कि काफी मॉर्डन लग रहा है.
ये हार्दिक के घर का डायनिंग एरिया है, जो कि काफी मॉर्डन लग रहा है.
6/7
हार्दिक के घर के लिविंग एरिया की बात तकरें तो, उनका लिविंग एरिया भी काफी स्टाइलिश है.
हार्दिक के घर के लिविंग एरिया की बात तकरें तो, उनका लिविंग एरिया भी काफी स्टाइलिश है.
7/7
ये हार्दिक के घर का हाल है, जो की बेहद ही लग्जरी नजर आ रहा है. घर को सजाने के लिए हार्दिक ने महंगे इंटीरियर्स का यूज किया है.
ये हार्दिक के घर का हाल है, जो की बेहद ही लग्जरी नजर आ रहा है. घर को सजाने के लिए हार्दिक ने महंगे इंटीरियर्स का यूज किया है.
Published at : 24 Sep 2025 03:19 PM (IST)
Tags :
Natasa Stankovic HARDIK PANDYA

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Delhi Ashram Case:छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी Chaitanyanand फरार, 17 छात्राओं के बयान दर्ज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget