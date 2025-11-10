कातिलाना अदाओं से होश उड़ाती हैं फातिमा सना शेख, अब 'गुस्ताख इश्क' में सादगी से जीतेंगी दिल

अपनी तस्वीरों के अलावा हसीना अपने काम को लेकर भी लाइमलाइट में रहती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. कमल हासन के साथ उन्हें 'चाची 420' में भारती की भूमिका में देखा गया जहां ऑडियंस ने उनके काम को काफी सराहा. इसके बाद से लगातार अभिनेत्री इंडस्ट्री में काम कर अपने फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं.