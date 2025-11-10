कातिलाना अदाओं से होश उड़ाती हैं फातिमा सना शेख, अब 'गुस्ताख इश्क' में सादगी से जीतेंगी दिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकातिलाना अदाओं से होश उड़ाती हैं फातिमा सना शेख, अब 'गुस्ताख इश्क' में सादगी से जीतेंगी दिल

Fatima Sana Shaikh Photos: फातिमा सना शेख की अपकमिंग फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें उन्हें सादगी भरे लुक में देखा गया. इन तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 05:01 PM (IST)
फातिमा सना शेख की अपकमिंग फिल्म गुस्ताख इश्क का ट्रेलर रिलीज हो गया है इसमें उन्होंने अपनी सादगी भरे अंदाज से सबका दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर भी हसीना अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं. यहां देखिए तस्वीरें.

1/10
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की अपकमिंग फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. फैंस भी एक्ट्रेस की इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उनके किरदार की काफी तारीफ करते नजर आ रहे हैं. फिल्म के धांसू ट्रेलर में एक्ट्रेस का बेहद सादगी भरा अंदाज देखा गया.
2/10
इस फिल्म में फातिमा सना शेख विजय वर्मा के साथ इश्क फरमाएंगे. ट्रेलर देख साफ पता चल रहा है कि इस फिल्म में दोनों के बीच मेकर्स ने सॉफ्ट लव स्टोरी दिखाने की कोशिश है और इसमें फातिमा सना शेख अपनी सादगी और एलिगेंस से लोगों का दिल जीतने वाली हैं.
3/10
सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस अपने स्टाइलिश अवतारों को लेकर चर्चा में रहती हैं. फैंस को उनका फैशन सेंस काफी पसंद आता है और वो बेसब्री से एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों को देखने का इंतजार करते हैं और एक्ट्रेस भी अपनी कमाल की तस्वीरों से फैंस का दिल अपने नाम कर लेती हैं.
4/10
इंडियन हो या मॉडर्न हर आउटफिट में ही फातिमा सना शेख का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है. हसीना अपने आउटफिट्स के साथ मेकअप और एक्सेसररीज को परफेक्टली बैलेंस करती हैं जिससे कई लोग उनके फैशन सेंस से इंस्पिरेशन लेते हैं.
5/10
अपनी तस्वीरों के अलावा हसीना अपने काम को लेकर भी लाइमलाइट में रहती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. कमल हासन के साथ उन्हें 'चाची 420' में भारती की भूमिका में देखा गया जहां ऑडियंस ने उनके काम को काफी सराहा. इसके बाद से लगातार अभिनेत्री इंडस्ट्री में काम कर अपने फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं.
6/10
लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया. एक्ट्रेस ने ठान लिया था कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ वो फोटोग्राफी में अपना हाथ आजमाएंगी.
7/10
लेकिन 2016 में आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने उनकी किस्मत बदल दी और 6 राउंड के ऑडिशन के बाद उन्हें गीता फोगाट के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया. इस फिल्म ने उनकी पॉपुलैरिटी को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया और इसके बाद से फातिमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
8/10
एक्ट्रेस ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई है. उन्होंने 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो' और 'बेस्ट ऑफ लक निक्की' जैसे कई शोज में काम किया है. इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की कई छोटी-बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में देखा गया.
9/10
2009 में फातिमा को फिल्म 'तहान' में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जर्मन स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला है. एक्ट्रेस के करियर की कुछ फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में बड़े 'दिलवाले', 'खूबसूरत', 'वन टू का फोर', 'आकाशवाणि', 'लूडो', 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' और मैट्रो इन दिनों जैसी मूवीज शामिल हैं.
10/10
आखिरी बार एक्ट्रेस को अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' और बाद में आर माधवन के साथ 'आप जैसा कोई' भी देखा गया. दोनों ही फिल्मों में फातिमा सना शेख ने अपने भूमिकाओं को शिद्दत से निभाया अब उनकी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
Published at : 10 Nov 2025 05:01 PM (IST)
