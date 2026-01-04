दिल्ली की नामी होटल में शख्स ने की आत्महत्या, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

दिल्ली की मशहूर होटल में 50 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की.

मृतक की पहचान 50 वर्षीय परविंदर सिंह जुनेजा के रूप में हुई है जो लाजपत नगर के रहने वाले थे. क्रिसमस के टाइम पर इस होटल में उन्होंने स्टे किया था और बाद में चेक आउट कर लिया था. रविवार 12 बजे के करीब ये होटल में आए और 12वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली.

घटना को लेकर बयान जारी करेगा होटल

5 स्टार होटल ली मेरिडियन में इस तरह की बालकनी होटल के अंदर बनी हैं जहां सुरक्षा की दृष्टि से कोई सेफ्टी नेट नहीं लगी है, ऐसा होता तो शायद आत्महत्या को रोका जा सकता था. ली मेरिडियन होटल द्वारा जल्द घटना को लेकर स्टेटमेंट जारी किया जाएगा .

घटना की जांच जारी

फिलहाल होटल ने कोई भी जानकारी घटना को लेकर नहीं दी है. रेस्टोरेंट के इलाके को बंद कर दिया गया है. होटल में दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक गाड़ी मौजूद है.