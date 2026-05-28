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क्या 'डॉन 3' विवाद के चलते रणवीर सिंह की 'प्रलय' में होगी देरी? जाने- कब से शुरू हो सकती है शूटिंग

Ranveer Singh Pralay: डॉन 3 विवाद के चलते रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्मों में भी देरी के कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं अब एक्टर की प्रलय से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 May 2026 01:11 PM (IST)
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डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. जिसके बाद एक्टर की अपकमिंग फिल्मों को लेकर फैंस में टेंशन बढ़ गई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय भी इस विवाद के चलते लटक जाएगी. इन सबके बीच एक नई रिपोर्ट में प्रलय से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है.

क्या रणवीर सिंह की प्रलय में होगी देरी?
बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय में कोई देरी नहीं होगी और एक्टर इस साल अगस्त में जय मेहता के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) द्वारा जारी किए गए हालिया नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव के बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय पर कोई असर नहीं पड़ेगा. रिपोर्ट के मुताबिक FWICE के प्रतिबंध को 'गैरकानूनी' बताते हुए सूत्र ने कहा, "सब कुछ ठीक है और प्लानिंग के अनुसार चल रहा है. FWICE के गैरकानूनी निर्देश का फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा है. प्रलय की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी."

हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी की शूटिंग से रिलेटेड कोई बयान जारी नहीं किया है.

प्रलय के बारे में
प्रलय एक ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म है. मुंबई में सेट, प्रलय में कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने विजुअल का इस्तेमाल करके शहर को खंडहर के तौर पर दिखाया गया है. इस प्रोजेक्ट का निर्देशन फिल्म मेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता करेंगे, जो सिनेमाघरों में निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम होगा. जय ने इससे पहले स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी और लुटेरे को को-डायरेक्ट किया है और वे अपनी रियलिस्टिक कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं.

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डॉन 3 विवाद क्या है?
बता दें कि रणवीर सिंह ने पहले ही डॉन 3 छोड़ दी थी जिसके चलते FWICE ने एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया है. फिल्म बॉडी ने 25 मई को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का आदेश जारी किया. फेडरेशन का दावा है कि अभिनेता ने पर्सनली मौजूद होकर अपना साइड रखने के कई रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया. डॉन 3 का निर्माण कर रही एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर सिंह से उनके फिल्म छोड़ने से पहले हुए प्री-प्रोडक्शन खर्चों के मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है.

वहीं बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह के स्पोकपर्सन ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि एक्टर इस मामले को लेकर चल रही अटकलों में कोई इज़ाफ़ा नहीं करना चाहते और उनका मानना ​​है कि इस तरह के प्रोफेशनल मतभेदों को निजी तौर पर सुलझाना ही बेहतर है.  

ये भी पढ़ें:-तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच

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Published at : 28 May 2026 01:11 PM (IST)
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