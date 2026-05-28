बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर फरहान अख्तर के बीच फिल्म 'डॉन 3' को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. 'धुरंधर' एक्टर ने अचानक फिल्म छोड़ दी है, जिसके बाद फरहान ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज में शिकायत दर्ज करवाई और FWICE ने रणवीर को बैन कर दिया. इंडस्ट्री के कई सेलेब्स रणवीर के सपोर्ट में उतरे हैं. अब इस बीच राखी सावंत ने रणवीर सिंह का समर्थन किया है.

राखी सावंत को आया गुस्सा

मुंबई में पैपराजी से बातचीत के दौरान राखी सावंत फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और फरहान अख्तर पर भड़ती नजर आईं. इसके साथ उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का जिक्र किया. राखी ने कहा, 'मैं उन लोगों की निंदा करती हूं, जिन्होंने रणवीर को बैन किया है. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. रणवीर आज एक सुपरस्टार हैं और यही वजह है कि हर कोई उनसे जलता है. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ने ही अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल किया है.'

View this post on Instagram A post shared by Bollywood ADDA (@bollywood_adda_official)

ये भी पढ़ें:- फरहान अख्तर की डॉन 3 में अब किसकी होगी एंट्री? रणवीर सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं ये सुपरस्टार्स

सलमान भाई को टच करके तो बताओ- राखी सावंत

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राखी सावंत ने इस विवाद में सुपरस्टार सलमान खान का भी जिक्र किया. उन्होंने FWICE को सीधे चुनौती देते हुए कहा, 'अगर इन लोगों में इतनी ही ताकत है, तो सलमान खान को बैन करके दिखाएं. सलमान भाई को टच करके तो बताओ, वो अकेले ही सबकी बैंड बजा देंगे. दीपिका और रणवीर दोनों अपनी मेहनत से आए हैं.'

फरहान अख्तर पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा

राखी सावंत ने फरहान अख्तर पर भी तीखा हमला बोला. फरहान पर निशाना साधते हुए राखी ने कहा, 'फरहान अख्तर अपनी फिल्मों से उतने सुपरहिट नहीं हुए और न ही वो कहीं चर्चा में दिख रहे थे. अब वो रणवीर सिंह के नाम का सहारा लेकर खुद के लिए पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, तब जाकर कहीं दिखाई दिए हैं.'

कौन बनेगा नया डॉन?

बता दें कि 2023 में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में फरहान अख्तर की 'डॉन 3' में कास्ट किया गया था. फिल्म से जुड़ा एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. न्यूज18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'डॉन 3' में अब ऋतिक रोशन को कास्ट किया जा सकता है. वो फिल्म में रणवीर सिंह की जगह ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- उम्मीद है जल्द मामला सुलझ जाए, रणवीर सिंह पर लगे बैन पर बोले मनोज बाजपेयी