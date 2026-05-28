मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद

दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी आधिकारिक नियुक्ति पत्र में इस फैसले की घोषणा की गई. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

बीजेपी नेतृत्व ने ऐसे समय में हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है, जब राजधानी की राजनीति लगातार नए समीकरणों से गुजर रही है. माना जा रहा है कि पार्टी आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से अनुभवी और जमीनी पकड़ रखने वाले चेहरे पर दांव लगा रही है.

लगातार मजबूत हुआ राजनीतिक कद

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से शानदार जीत दर्ज की थी. बीजेपी ने उन्हें क्रिकेटर और पूर्व सांसद गौतम गंभीर की जगह उम्मीदवार बनाया था. उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 93 हजार 663 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. हर्ष मल्होत्रा को 6 लाख 64 हजार 819 वोट मिले थे, जबकि कुलदीप कुमार को 5 लाख 71 हजार 156 वोट हासिल हुए थे.

छात्र राजनीति से लेकर मेयर और मंत्री तक का सफर

दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई करने वाले हर्ष मल्होत्रा लंबे समय से संगठन और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने 2012 में पूर्वी दिल्ली की वेलकम कॉलोनी वार्ड से निगम पार्षद का चुनाव जीता था. इसके बाद 2015 से 2016 के बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर की जिम्मेदारी भी संभाली.

संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़

हर्ष मल्होत्रा सिर्फ संगठनात्मक राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि केंद्र सरकार में भी उनकी भूमिका लगातार मजबूत हुई है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई. इससे पहले भी वह दिल्ली बीजेपी के महासचिव के रूप में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं.

पूर्वी दिल्ली में मजबूत जनाधार बना पहचान

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है. स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक सक्रियता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत तालमेल ने उन्हें बीजेपी के भरोसेमंद नेताओं की कतार में खड़ा किया. यही वजह रही कि पार्टी नेतृत्व ने पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकाल के पूरा होने के बाद राजधानी की कमान अब उनके हाथों में सौंप दी है.

आधिकारिक पत्र से लगी नियुक्ति पर मुहर

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा.