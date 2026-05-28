हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद

मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद

Harsh Malhotra Profile: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से जीत दर्ज की थी. बीजेपी ने उन्हें गौतम गंभीर की जगह उम्मीदवार बनाया था.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 May 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी आधिकारिक नियुक्ति पत्र में इस फैसले की घोषणा की गई. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

बीजेपी नेतृत्व ने ऐसे समय में हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है, जब राजधानी की राजनीति लगातार नए समीकरणों से गुजर रही है. माना जा रहा है कि पार्टी आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से अनुभवी और जमीनी पकड़ रखने वाले चेहरे पर दांव लगा रही है.

लगातार मजबूत हुआ राजनीतिक कद

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से शानदार जीत दर्ज की थी. बीजेपी ने उन्हें क्रिकेटर और पूर्व सांसद गौतम गंभीर की जगह उम्मीदवार बनाया था. उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 93 हजार 663 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. हर्ष मल्होत्रा को 6 लाख 64 हजार 819 वोट मिले थे, जबकि कुलदीप कुमार को 5 लाख 71 हजार 156 वोट हासिल हुए थे.

छात्र राजनीति से लेकर मेयर और मंत्री तक का सफर

दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई करने वाले हर्ष मल्होत्रा लंबे समय से संगठन और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने 2012 में पूर्वी दिल्ली की वेलकम कॉलोनी वार्ड से निगम पार्षद का चुनाव जीता था. इसके बाद 2015 से 2016 के बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर की जिम्मेदारी भी संभाली.

संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़

हर्ष मल्होत्रा सिर्फ संगठनात्मक राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि केंद्र सरकार में भी उनकी भूमिका लगातार मजबूत हुई है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई. इससे पहले भी वह दिल्ली बीजेपी के महासचिव के रूप में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं.

पूर्वी दिल्ली में मजबूत जनाधार बना पहचान

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है. स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक सक्रियता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत तालमेल ने उन्हें बीजेपी के भरोसेमंद नेताओं की कतार में खड़ा किया. यही वजह रही कि पार्टी नेतृत्व ने पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकाल के पूरा होने के बाद राजधानी की कमान अब उनके हाथों में सौंप दी है.

आधिकारिक पत्र से लगी नियुक्ति पर मुहर

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Delhi News BJP Harsh Malhotra 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद
मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद
दिल्ली NCR
Delhi BJP President: दिल्ली BJP के नए अध्यक्ष का ऐलान, हर्ष मल्होत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली BJP के नए अध्यक्ष का ऐलान, हर्ष मल्होत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों पर सख्ती, कांग्रेस ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'गरीबों को उजाड़ने की तैयारी...'
दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों पर सख्ती, कांग्रेस ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'गरीबों को उजाड़ने की तैयारी...'
दिल्ली NCR
Eid Al Adha: दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
Advertisement

वीडियोज

Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
बिहार
सरकार से दूर लेकिन हाथ में कंट्रोल! नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा- 'शाम में…'
सरकार से दूर लेकिन हाथ में कंट्रोल! नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा- 'शाम में…'
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
स्पोर्ट्स
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
शिक्षा
Why Nalanda Set On Fire: क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
हेल्थ
Brain Health: B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget