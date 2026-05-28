हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रणवीर सिंह फिर एक फ्लॉप देंगे', जानें- फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने क्यों कहा ऐसा?

'रणवीर सिंह फिर एक फ्लॉप देंगे', जानें- फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने क्यों कहा ऐसा?

Kunal Kohli On Ranveer Singh: कुणाल कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक्टर्स के करियर में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. उन्होंने कहा रणवीर सिंह ने आज हिट दी है तो वे कल फ्लॉप भी देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 May 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म मेकर कुणाल कोहली, ने मार्च के महीने में 'धुरंधर' की जमकर तारीफ करके सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं कुणाल कोहली एक बार फिर रणवीर सिंह के जोरदार सपोर्ट में सामने आए हैं. इस बार उन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नतीजों के आधार पर अभिनेताओं को आंकने की टेंडेंसी का खंडन किया है निर्देशक ने स्टारडम, असफलता और एक कलाकार की असली पहचान क्या है, इस पर अपने व्यूज रखें हैं.

'रणवीर सिंह ने एक हिट दी वे फिर फ्लॉप देंगे'
एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में  कुणाल कोहली से पूछा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक अक्सर किसी स्टार के बुरे दौर पर किस तरह जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देते हैं. उन्होंने कहा, "कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, फ्लॉप फिल्म से बच नहीं सकता. हर किसी की एक फ्लॉप फिल्म होती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी एक फ्लॉप फिल्म न हो. ये पॉसिबल नहीं है. और ये हर अभिनेता के साथ होता है. इससे आपकी पहचान नहीं बनती और यह एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के साथ होता ही है."

उन्होंने आगे कहा कि सभी को असफलताओं को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बंद करना चाहिए. फिल्म निर्माता ने आगे कहा, "रणवीर सिंह फिर से एक हिट फिल्म देंगे, और फिर से एक फ्लॉप फिल्म भी देंगे. वो सब कुछ करते हैं, यही उनका नेचर है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. इसे भूल जाओ. क्या यह अच्छी फिल्म है? हाँ, है. आगे बढ़ो, इसे फ्लॉप मान लो और आगे बढ़ो.और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है."

‘किसी अभिनेता को उसकी सफलता या असफलता से मत आंकिए’
कुणाल कोहली ने उन दर्शकों पर तीखे शब्दों में निशाना साधा जो किसी अभिनेता की कीमत को सिर्फ टिकटों की बिक्री तक सीमित कर देते हैं. उन्होंने कहा, "रणवीर सिंह एक बेहतरीन अभिनेता हैं. 'धुरंधर' में उनके कुछ सीन बेहद शानदार हैं. कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं, लेकिन उनमें भी उनके कुछ सीन बेहद शानदार हैं. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी अभिनेता को उसकी फिल्म की सफलता या असफलता से मत आंकिए, यह सिर्फ एक दर्शक के तौर पर आपकी कमजोरी को दर्शाता है अगर आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आधार पर लोगों का आकलन करेंगे."

कुणाल कोहली ने 'धुरंधर 2' की तारीफ की थी
कुणाल कोहली ने इससे पहले 'धुरंधर 2' की तारीफ की थी. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने कहा था, "बधाई हो, आदित्य धर, रणवीर सिंह और जियो स्टूडियोज. आप सभी ने एक दिन में 100 करोड़ से अधिक की कमाई दो बार की है. 'धुरंधर' बेशक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बन गई है, जो बहुत ही शानदार है."

ये भी पढ़ें:-तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच

'धुरंधर 2' के बारे में
'धुरंधर' के सीक्वल में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी  शेर-ए-बलूच और लयारी के बादशाह - की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें जसकिरत सिंह रंगी से लेकर एक जासूस बनने तक के उनके सफर को दिखाया गया है, जो भारतीय धरती पर हुए आतंकवादी हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ करता है. फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी, दानिश पंडोर और सारा अर्जुन सहित कई दमदार कलाकारों ने अपने किरदारों को दोहराया है.  यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, चौथे बुधवार भी खूब छापे नोट, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Kunal Kohli Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रणवीर सिंह फिर एक फ्लॉप देंगे', जानें- फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने क्यों कहा ऐसा?
'रणवीर सिंह फिर एक फ्लॉप देंगे', जानें- फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने क्यों कहा ऐसा?
बॉलीवुड
'दम है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ', रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, FWICE पर भड़कीं
'दम है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ', रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, FWICE पर भड़कीं
बॉलीवुड
क्या 'डॉन 3' विवाद के चलते रणवीर सिंह की 'प्रलय' में होगी देरी? जाने- कब से शुरू हो सकती है शूटिंग
क्या 'डॉन 3' विवाद के चलते रणवीर सिंह की 'प्रलय' में होगी देरी? जाने- कब से शुरू हो सकती है शूटिंग
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Release: मई के आखिरी फ्राइडे थिएटर से ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये जबरदस्त 13 फिल्में-सीरीज
मई के आखिरी फ्राइडे थिएटर से ओटीटी तक धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये जबरदस्त 13 फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
दिल्ली NCR
मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद
मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
स्पोर्ट्स
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
ईरान में अमेरिका के नए हमले, सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना; कई ड्रोन भी मार गिराए
ईरान में अमेरिका के नए हमले, सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना; कई ड्रोन भी मार गिराए
शिक्षा
Why Nalanda Set On Fire: क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
हेल्थ
Brain Health: B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget