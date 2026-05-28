'रणवीर सिंह फिर एक फ्लॉप देंगे', जानें- फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने क्यों कहा ऐसा?

फिल्म मेकर कुणाल कोहली, ने मार्च के महीने में 'धुरंधर' की जमकर तारीफ करके सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं कुणाल कोहली एक बार फिर रणवीर सिंह के जोरदार सपोर्ट में सामने आए हैं. इस बार उन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नतीजों के आधार पर अभिनेताओं को आंकने की टेंडेंसी का खंडन किया है निर्देशक ने स्टारडम, असफलता और एक कलाकार की असली पहचान क्या है, इस पर अपने व्यूज रखें हैं.

'रणवीर सिंह ने एक हिट दी वे फिर फ्लॉप देंगे'

एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कुणाल कोहली से पूछा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक अक्सर किसी स्टार के बुरे दौर पर किस तरह जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देते हैं. उन्होंने कहा, "कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, फ्लॉप फिल्म से बच नहीं सकता. हर किसी की एक फ्लॉप फिल्म होती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी एक फ्लॉप फिल्म न हो. ये पॉसिबल नहीं है. और ये हर अभिनेता के साथ होता है. इससे आपकी पहचान नहीं बनती और यह एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के साथ होता ही है."

उन्होंने आगे कहा कि सभी को असफलताओं को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बंद करना चाहिए. फिल्म निर्माता ने आगे कहा, "रणवीर सिंह फिर से एक हिट फिल्म देंगे, और फिर से एक फ्लॉप फिल्म भी देंगे. वो सब कुछ करते हैं, यही उनका नेचर है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. इसे भूल जाओ. क्या यह अच्छी फिल्म है? हाँ, है. आगे बढ़ो, इसे फ्लॉप मान लो और आगे बढ़ो.और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है."

‘किसी अभिनेता को उसकी सफलता या असफलता से मत आंकिए’

कुणाल कोहली ने उन दर्शकों पर तीखे शब्दों में निशाना साधा जो किसी अभिनेता की कीमत को सिर्फ टिकटों की बिक्री तक सीमित कर देते हैं. उन्होंने कहा, "रणवीर सिंह एक बेहतरीन अभिनेता हैं. 'धुरंधर' में उनके कुछ सीन बेहद शानदार हैं. कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं, लेकिन उनमें भी उनके कुछ सीन बेहद शानदार हैं. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी अभिनेता को उसकी फिल्म की सफलता या असफलता से मत आंकिए, यह सिर्फ एक दर्शक के तौर पर आपकी कमजोरी को दर्शाता है अगर आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आधार पर लोगों का आकलन करेंगे."

कुणाल कोहली ने 'धुरंधर 2' की तारीफ की थी

कुणाल कोहली ने इससे पहले 'धुरंधर 2' की तारीफ की थी. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने कहा था, "बधाई हो, आदित्य धर, रणवीर सिंह और जियो स्टूडियोज. आप सभी ने एक दिन में 100 करोड़ से अधिक की कमाई दो बार की है. 'धुरंधर' बेशक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बन गई है, जो बहुत ही शानदार है."

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'धुरंधर 2' के बारे में

'धुरंधर' के सीक्वल में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी शेर-ए-बलूच और लयारी के बादशाह - की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें जसकिरत सिंह रंगी से लेकर एक जासूस बनने तक के उनके सफर को दिखाया गया है, जो भारतीय धरती पर हुए आतंकवादी हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ करता है. फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी, दानिश पंडोर और सारा अर्जुन सहित कई दमदार कलाकारों ने अपने किरदारों को दोहराया है. यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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