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फरहान अख्तर की डॉन 3 में अब किसकी होगी एंट्री? रणवीर सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं ये सुपरस्टार्स
Don 3: जब से रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' से किनारा किया है, ये फिल्म लगातार चर्चा में है. FWICE ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अचानक फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी है, जिसके चलते वो विवादों में हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. अब इन सबके बीच फैंस ये जानने के लिए भी बेताब हैं कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा.
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Published at : 27 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :FWICE Ranveer SIngh HRITHIK ROSHAN DON 3
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