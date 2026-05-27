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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफरहान अख्तर की डॉन 3 में अब किसकी होगी एंट्री? रणवीर सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं ये सुपरस्टार्स

फरहान अख्तर की डॉन 3 में अब किसकी होगी एंट्री? रणवीर सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं ये सुपरस्टार्स

Don 3: जब से रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' से किनारा किया है, ये फिल्म लगातार चर्चा में है. FWICE ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 05:12 PM (IST)
Don 3: जब से रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' से किनारा किया है, ये फिल्म लगातार चर्चा में है. FWICE ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अचानक फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी है, जिसके चलते वो विवादों में हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने एक्टर पर बैन लगा दिया है. अब इन सबके बीच फैंस ये जानने के लिए भी बेताब हैं कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा.

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डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को अचानक छोड़ने की वजह से बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह सुर्खियों में हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने 'धुरंधर' एक्टर पर बैन लगा दिया है.
डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को अचानक छोड़ने की वजह से बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह सुर्खियों में हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने 'धुरंधर' एक्टर पर बैन लगा दिया है.
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FWICE ने सोमवार को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कॉपरेशन नोटिस जारी किया. इसका मतलब ये है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक फेडरेशन का कोई भी सदस्य रणवीर के साथ काम नहीं करेगा.
FWICE ने सोमवार को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कॉपरेशन नोटिस जारी किया. इसका मतलब ये है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक फेडरेशन का कोई भी सदस्य रणवीर के साथ काम नहीं करेगा.
Published at : 27 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
FWICE Ranveer SIngh HRITHIK ROSHAN DON 3

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