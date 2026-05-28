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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल

VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल

ध्रुव जुरेल ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी गेंदबाज से प्रभावित न होना और बेखौफ क्रिकेट खेलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 28 May 2026 11:59 AM (IST)
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आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स  ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराया. आरआर की शानदार जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेली. आरआर के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का कहना है कि वैभव का मंत्र यह है कि उन्हें गेंदबाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

जुरेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए वैभव की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "वैभव के बारे में सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है वह यह है कि वह कुछ भी प्लान नहीं करते हैं. वह बहुत प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं. जब भी वह बाहर जाकर खेलते हैं, तो यही करते हैं. उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह खुद पर भरोसा करते हैं. उसे जरा भी शक नहीं होता कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा."

जुरेल ने कहा कि वैभव गेंदबाज नहीं, बल्कि सिर्फ गेंद पर फोकस करते हैं. उन्होंने कहा, "हम जब एकेडमी में जाते थे, तो हमें यह सिखाया जाता था कि गेंदबाज को नहीं, बल्कि गेंद को देखो. हम हमेशा गेंदबाज को देखकर यह सोचते थे कि वह एक बड़ा नाम है. हालांकि, वैभव सिर्फ गेंद को देखते हैं. बस और कुछ नहीं. वैभव का मंत्र यह है कि उन्हें गेंदबाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है."

वैभव ने एलिमिनेटर मुकाबले में सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह आईपीएल प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. आईपीएल 2026 में वैभव अब तक 65 छक्के लगा चुके हैं.

उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे. वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव इस सीजन 15 मुकाबलों में 680 रन बना चुके हैं. उन्होंने 97 रनों की अपनी पारी में 12 छक्के लगाए. वह आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.

Published at : 28 May 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Dhruv Jurel Vaibhav Sooryavansi
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