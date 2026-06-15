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'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा-सकीना की दिखी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, Inside Photos
Gadar Celebration Pics: सनी देओल की फिल्म 'गदर' को 25 साल का वक्त हो गया. इस खास मौके पर खूब जश्न मना. 'गदर' और 'गदर 2' की स्टार कास्ट ने पहुंचकर पार्टी में चार चांद ही लगा दिए. देखिए इनसाइड फोटो.
गदर की रिलीज को 25 साल, मना जश्न
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Published at : 15 Jun 2026 11:34 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Ameesha Patel Gadar
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