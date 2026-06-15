अब 'गदर' के 25 साल पूरे होने के मौके पर जश्न में अमीषा पटेल भी पहुंचीं, जहां पर एक्ट्रेस और अनिल शर्मा को एक ही फ्रेम में देखा गया. दोनों बातें करते और केक काटते हुए भी नजर आए.