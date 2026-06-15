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'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा-सकीना की दिखी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, Inside Photos

Gadar Celebration Pics: सनी देओल की फिल्म 'गदर' को 25 साल का वक्त हो गया. इस खास मौके पर खूब जश्न मना. 'गदर' और 'गदर 2' की स्टार कास्ट ने पहुंचकर पार्टी में चार चांद ही लगा दिए. देखिए इनसाइड फोटो.

Reported By : राहुल यादव  | Updated at : 15 Jun 2026 11:35 PM (IST)
Gadar Celebration Pics: सनी देओल की फिल्म 'गदर' को 25 साल का वक्त हो गया. इस खास मौके पर खूब जश्न मना. 'गदर' और 'गदर 2' की स्टार कास्ट ने पहुंचकर पार्टी में चार चांद ही लगा दिए. देखिए इनसाइड फोटो.

गदर की रिलीज को 25 साल, मना जश्न

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अब 'गदर' के 25 साल पूरे होने के मौके पर जश्न में अमीषा पटेल भी पहुंचीं, जहां पर एक्ट्रेस और अनिल शर्मा को एक ही फ्रेम में देखा गया. दोनों बातें करते और केक काटते हुए भी नजर आए.
अब 'गदर' के 25 साल पूरे होने के मौके पर जश्न में अमीषा पटेल भी पहुंचीं, जहां पर एक्ट्रेस और अनिल शर्मा को एक ही फ्रेम में देखा गया. दोनों बातें करते और केक काटते हुए भी नजर आए.
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फोटो में देखने के लिए मिल रहा है कि अमीषा पटेल और सनी देओल साथ में केक काटते हैं और सनी देओल यानी कि तारा सिंह अपनी सकीना पर प्यार लुटाकर केक खिलाते दिख रहे हैं.
फोटो में देखने के लिए मिल रहा है कि अमीषा पटेल और सनी देओल साथ में केक काटते हैं और सनी देओल यानी कि तारा सिंह अपनी सकीना पर प्यार लुटाकर केक खिलाते दिख रहे हैं.
Published at : 15 Jun 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Ameesha Patel Gadar

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