महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा के बदले तेवर, इन 10 तस्वीरों में देखें हद से ज्यादा खूबसूरत लुक

महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा अब स्टाइल और ग्लैमर की दुनिया में छा गई हैं.उनका बदलता अंदाज और नया लुक साफ दिखाई देता है.साधारण से शुरुआत करने वाली मोनालिसा अब फैशन और खूबसूरती के मामले में सबका ध्यान खींच रही हैं.उनकी ये तस्वीरें उनके ग्लैमरस और खूबसूरत अंदाज की झलक पेश करती हैं.
Published at : 25 Sep 2025 06:48 AM (IST)
Tags :Kumbh Mela Monalisa Bhonsle
