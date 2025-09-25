महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा के बदले तेवर, इन 10 तस्वीरों में देखें हद से ज्यादा खूबसूरत लुक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Monalisa Bhonsle Glamorous look: महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा अब स्टाइल और ग्लैमर की दुनिया में छा गई हैं.उनका बदलता अंदाज और नया लुक साफ दिखाई देता है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 06:48 AM (IST)
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा अब स्टाइल और ग्लैमर की दुनिया में छा गई हैं.उनका बदलता अंदाज और नया लुक साफ दिखाई देता है.साधारण से शुरुआत करने वाली मोनालिसा अब फैशन और खूबसूरती के मामले में सबका ध्यान खींच रही हैं.उनकी ये तस्वीरें उनके ग्लैमरस और खूबसूरत अंदाज की झलक पेश करती हैं.

1/9
एक साधारण माला बेचने वाली लड़की 'मोनालिसा' ने अपनी सुंदरता और अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
2/9
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसकी खूबसूरत आंखें, सांवला रंग और नुकीले चेहरे के फीचर्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.
3/9
मोनालिसा भोसले, जिनका जन्म 21 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश के महेश्वर में हुआ था,मोनालिसा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता एक छोटे किसान हैं.
4/9
मोनालिसा की किस्मत ने उस समय मोड़ लिया जब उन्होंने 2025 के महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए एक वीडियो में अपनी मुस्कान और नीली आंखों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया.
5/9
मोनालिसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्हें 'कुम्भ की मोनालिसा' के नाम से पॉपुलैरिटी मिली.
6/9
मोनालिसा का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
7/9
उन्हें बॉलीवुड फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मुख्य रोल निभाने का अवसर प्राप्त हुआ. इसके बाद मोनालिसा म्यूजिक वीडियो 'सादगी' में भी नजर आई.
8/9
हाल ही में मोनालिसा ने मलयालम फिल्म 'नागम्मा' में एक्टिंग करने का डिसीजन लिया है. मोनालिसा इस 'नागम्मा'फिल्म में एक्टर कैलाश के साथ मुख्य रोल में नजर आएंगे.
9/9
वह अपनी मेहनत और टैलेंट से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी उनकी कहानी यह दर्शाती है कि सोशल मीडिया के जरिए किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है.
Published at : 25 Sep 2025 06:48 AM (IST)
Embed widget