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'सान्या का हाथ काट दिया..' फातिमा सना शेख ने सुनाया दंगल के सेट का रूह कंपा देने वाला किस्सा
फातिमा सना शेख वैसे तो कई बार अपनी मिर्गी के बीमारी के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं. लेकिन, अब हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है.
फातिमा सना शेख ने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में दंगल फिल्म से की थी. हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक ऐसे दर्दनाक राज से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे.
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Published at : 14 Mar 2026 04:30 PM (IST)
Tags :Sanya Malhotra Fatima Sana Shaikh
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion