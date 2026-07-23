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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJana Nayagan BO Day 1: 'जन नायकन' का 2 बजे तक बॉक्स ऑफिस पर तूफान, इन 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

Jana Nayagan BO Day 1: 'जन नायकन' का 2 बजे तक बॉक्स ऑफिस पर तूफान, इन 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. पहले दिन ही फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' फाइनली रिलीज हो गई है. फिल्म को पहले दिन अच्छे रिव्यूज मिले और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. 2 बजे तक फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और फिल्म ने 10 फिल्मों को पछाड़ दिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 2 बजे तक 13.33 करोड़ की नेट कमाई कर ली है और फिल्म का जलवा बरकरार है. फिल्म के इंडिया में 5477 शोज लगे हैं. वहीं फिल्म ने 15.73 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन बुक माय शो पर 2 लाख से ज्यादा के टिकट बेच दिए हैं. दोपहर 1 से 2 बजे क बीच में फिल्म ने 30, 480 टिकट बेचे. 

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इसी के साथ फिल्म ने इन 10 फिल्मों को पछाड़ दिया है.

1. हॉन्टेड 3डी- 2.5 करोड़
2. राजा शिवाजी- 11.35 करोड़
3. अल्फा- 9.25 करोड़
4. है जवानी तो इश्क होना है- 8.65
5. ओ रोमियो- 9.01 करोड़
6. मर्दानी 3- 4 करोड़
7. चांद मेरा दिल- 3.31 करोड़
8. पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़
9. इक्कीस- 7.28 करोड़
10. मैं वापस आऊंगा- 1.15 करोड़ 

अभी फिल्म 'धमाल 4', 'वेलकम टू द जंगल' और 'दो ओडिसी' जैसी फिल्मों से पीछे है. 'द ओडिसी' ने पहले दिन 17.40 करोड़ कमाए. 'धमाल 4' ने 14 करोड़ और 'वेलकम टू द जंगल' ने 15.25 करोड़ कमाए थे.

'जन नायकन' जिस हिसाब से कमा रही है. फिल्म के रात 10.30 बजे तक 20 करोड़ का आंकड़ा आसानी से छूने की उम्मीदें हैं. फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया. फिल्म में थलपति विजय के अलावा पूजा हेगड़े. बॉबी देओल, ममिथा बैजू जैस स्टार्स हैं. ये फिल्म विजय की आखिरी फिल्म है. उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है. वो अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. 

उनकी ये फिल्म 'जन नायकन' जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से फिल्म डिले हो गई थी और अब रिलीज हुई है.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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