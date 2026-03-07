हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपहले सीरियल की यादों में डूबीं नीना गुप्ता, 33 साल पुराने 'दर्द' का वीडियो किया शेयर

पहले सीरियल की यादों में डूबीं नीना गुप्ता, 33 साल पुराने 'दर्द' का वीडियो किया शेयर

Neena Gupta Dard Serial: नीना गुप्ता इन दिनों अपने पुराने सीरियल 'दर्द' को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने इस सीरियल का 33 साल पुराना क्लिप शेयर की, जो फैंस के बीच वायरल हो रहा है.

By : IANS एजेंसी | Updated at : 07 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपने बेबाक अंदाज और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं. इसी बीच हाल ही में नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने करियर से जुड़ी एक खास याद शेयर की, जिसने उनके पुराने दिनों को फिर से ताजा कर दिया.

नीना गुप्ता ने शेयर किया 'दर्द' का क्लिप

नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर करीब 33 साल पुरानी यादों से जुड़ा एक वीडियो क्लिप शेयर किया. ये क्लिप उनके पुराने टीवी शो दर्द का है, जिसमें सीरियल का टाइटल ट्रैक और कुछ खास सीन्स दिखाई देते हैं, जो उस समय की याद दिलाते हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 'यह मेरा पहला सीरियल है, जिसे 1993 में दूरदर्शन के लिए मैंने खुद प्रोड्यूस किया और एक्टिंग भी की.' इस पोस्ट के सामने आते ही उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. कमेंट सेक्शन में लोगों ने उनकी तारीफ की और उस पुराने दौर को याद किया. एक्ट्रेस शिल्पा तुलास्कर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि कितना प्यारा शो था नीना जी, कल्पना अय्यर जी को भी देखकर बहुत खुशी हुई.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neena Gupta (@neena_gupta)

पहले सीरियल की यादों में डूबीं नीना गुप्ता, 33 साल पुराने 'दर्द' का वीडियो किया शेयर

सीरियल की कहानी और स्टारकास्ट

बता दें, 'दर्द' 90 के दशक का एक पॉपुलर हिंदी सीरियल था, जिसे उस समय दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था. इस सीरियल में नीना गुप्ता ने राधा नाम की एक महिला का किरदार निभाया था. कहानी एक ऐसी महिला की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बाहर से मजबूत और खुश दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कई इमोशंस और संघर्षों का सामना करती है. यह सीरियल साल 1993 से 1994 के बीच प्रसारित हुआ था, जिसमें मनोहर सिंह, कंवलजीत सिंह, जतिन पृथ्वीराज कपूर और शगुफ्ता अली जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था. इसकी कहानी को बृज कत्याल ने भावनाओं के साथ लिखा था, जिसे नीना गुप्ता ने ही प्रोड्यूस किया था.

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Neena Gupta Doordarshan Dard Serial
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
पहले सीरियल की यादों में डूबीं नीना गुप्ता, 33 साल पुराने 'दर्द' का वीडियो किया शेयर
पहले सीरियल की यादों में डूबीं नीना गुप्ता, 33 साल पुराने 'दर्द' का वीडियो किया शेयर
टेलीविजन
6 महीने में दूसरी बार सर्जरी से गुजरे अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन, जानें कैसी है तबीयत
6 महीने में दूसरी बार सर्जरी से गुजरे अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन, जानें कैसी है तबीयत
टेलीविजन
निया शर्मा ने खोली इंडस्ट्री की पोल? इस सेलिब्रिटी मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं-'मैं सम्मान करती हूं, लेकिन..'
निया शर्मा ने खोली इंडस्ट्री की पोल? इस सेलिब्रिटी मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
नागपुर के विक्रम और अंजिक्य बने मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 के विनर, जानें- ट्रॉफी के साथ कितनी मिली प्राइज मनी?
नागपुर के नाम हुई मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 की ट्रॉफी, विक्रम और अजिंक्य बने कुकिंग के बादशाह
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Iran- Israel War: 'महायुद्ध' का 8वां दिन, तबाही का भयानक सीन!| IranAttackonIsrae l-America Air Base
Chitra Tripthi: ईरान नहीं झुका, अमेरिका ने किया सबसे बड़े हमले का ऐलान... | Iran Israel War |Trump
Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
बिहार
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
क्रिकेट
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रेंडिंग
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके
शिक्षा
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget