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Shraddha Kapoor Photos: बेहद हसीन दिखती हैं 'ईठा' एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में लगती हैं कमाल
Shraddha Kapoor Photos: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म में श्रद्धा तमाशा कलाकार, लावणी डांसर और लोक गायिका विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभा रही हैं. श्रद्धा अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Tags :Shraddha Kapoor Eetha
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