सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठी, 6 अगस्त से होगी SVC63 की शूटिंग

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म SVC63 को लेकर लगातार चर्चा में हैं. इस फिल्म के लिए सलमान खान ने वजन भी कम किया है जिसकी तस्वीरें और वीडियो लगातार चर्चा बटोर रही है. अब शूटिंग शेड्यूल को लेकर भी एबीपी न्यूज़ के पास कंफर्म खबर है.

सलमान खान इस फिल्म के बड़े शूटिंग शेड्यूल की 6 अगस्त से मुंबई में स्टार्ट करने वाले हैं.

एबीपी न्यूज़ को मिली खबर के मुताबिक करीब छह हफ्ते तक चलने वाले इस शेड्यूल में तीन बड़े एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाएंगे. इसके अलावा सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ कई बड़े क्राउड सीन्स भी फिल्माए जाएंगे.





यह फिल्म के सबसे बड़े शूटिंग शेड्यूल्स में से एक माना जा रहा है. मेकर्स सितंबर तक लगातार शूटिंग करेंगे और अक्टूबर तक फिल्म के सभी बड़े एक्शन सीन्स पूरे करने की तैयारी में हैं, ताकि फिल्म ईद 2027 पर रिलीज़ के लिए तय समय पर तैयार हो सके.

सूत्रों के मुताबिक, 'शुरुआत में इस शेड्यूल की शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया. इस शेड्यूल में बड़ी संख्या में भीड़ वाले सीन्स हैं, जिनमें सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट्स हिस्सा लेंगे. एक्शन टीम ने बड़े स्तर के सीक्वेंस तैयार किए हैं, जिनमें सलमान खान के स्टंट्स जितनी ही अहम भूमिका भीड़ की मूवमेंट की भी होगी.'





इस बीच खबर ये भी है कि नयनतारा भी इस शेड्यूल के दौरान फिल्म की टीम के साथ जुड़ सकती हैं.

सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठीं

वहीं, सलमान खान की फीस को लेकर हाल ही में सामने आई खबरों पर मेकर्स ने पूरी तरह विराम लगा दिया है. उनका कहना है कि ये सभी रिपोर्ट्स पूरी तरह अटकलों पर आधारित हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है. मेकर्स ने साफ किया कि उनका पूरा फोकस एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने पर है, न कि ऐसी अपुष्ट खबरों पर जवाब देने पर.





सलमान खान ने किया 16 किलो वजन कम

सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अपना वजन भी कम किया है. हाल ही में सलमान प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने पहुंचे.

शो में दोनों भाइयों के बीच फिटनेस को लेकर मजेदार बातचीत हुई. इस दौरान सलमान ने सोहेल से कहा कि उन्होंने काफी वजन कम किया है. सलमान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद 16 किलो वजन कम किया है.

कुछ ही दिनों पहले सलमान खान का एक इवेंट में बदला-बदला लुक देखने को मिला. फैंस को लगा कहीं सुपरस्टार बीमार तो नहीं. फिर सामने आकर खुद सलमान खान ने साफ कर दिया कि सब ठीक है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और लिखा- आप लोगों की तबियत ठीक है?

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इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं. यह फिल्म 2027 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मानी जा रही है.

'मातृभूमि' की रिलीज का भी इंतजार

इस फिल्म के अलावा फैंस को सलमान खान की 'मातृभूमि' का भी इंतरजार है. ये फिल्म काफी समय से अटकी हुई है. पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदल दिया गया था. ये फिल्म भी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.