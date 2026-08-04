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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठी, 6 अगस्त से होगी SVC63 की शूटिंग, 3 बड़े एक्शन सीन्स की तैयारी

सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठी, 6 अगस्त से होगी SVC63 की शूटिंग, 3 बड़े एक्शन सीन्स की तैयारी

सलमान खान की फीस को लेकर हाल ही में सामने आई खबरों पर मेकर्स ने पूरी तरह गलत बताया है. खबरें हैं कि मुंबई में 6 अगस्त से SVC63 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 04 Aug 2026 01:36 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म SVC63 को लेकर लगातार चर्चा में हैं. इस फिल्म के लिए सलमान खान ने वजन भी कम किया है जिसकी तस्वीरें और वीडियो लगातार चर्चा बटोर रही है. अब शूटिंग शेड्यूल को लेकर भी एबीपी न्यूज़ के पास कंफर्म खबर है.

सलमान खान इस फिल्म के बड़े शूटिंग शेड्यूल की 6 अगस्त से मुंबई में स्टार्ट करने वाले हैं.

एबीपी न्यूज़ को मिली खबर के मुताबिक करीब छह हफ्ते तक चलने वाले इस शेड्यूल में तीन बड़े एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाएंगे. इसके अलावा सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ कई बड़े क्राउड सीन्स भी फिल्माए जाएंगे.


सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठी, 6 अगस्त से होगी SVC63 की शूटिंग, 3 बड़े एक्शन सीन्स की तैयारी

यह फिल्म के सबसे बड़े शूटिंग शेड्यूल्स में से एक माना जा रहा है. मेकर्स सितंबर तक लगातार शूटिंग करेंगे और अक्टूबर तक फिल्म के सभी बड़े एक्शन सीन्स पूरे करने की तैयारी में हैं, ताकि फिल्म ईद 2027 पर रिलीज़ के लिए तय समय पर तैयार हो सके.

सूत्रों के मुताबिक, 'शुरुआत में इस शेड्यूल की शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया. इस शेड्यूल में बड़ी संख्या में भीड़ वाले सीन्स हैं, जिनमें सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट्स हिस्सा लेंगे. एक्शन टीम ने बड़े स्तर के सीक्वेंस तैयार किए हैं, जिनमें सलमान खान के स्टंट्स जितनी ही अहम भूमिका भीड़ की मूवमेंट की भी होगी.'


सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठी, 6 अगस्त से होगी SVC63 की शूटिंग, 3 बड़े एक्शन सीन्स की तैयारी

इस बीच खबर ये भी है कि नयनतारा भी इस शेड्यूल के दौरान फिल्म की टीम के साथ जुड़ सकती हैं.

सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठीं

वहीं, सलमान खान की फीस को लेकर हाल ही में सामने आई खबरों पर मेकर्स ने पूरी तरह विराम लगा दिया है. उनका कहना है कि ये सभी रिपोर्ट्स पूरी तरह अटकलों पर आधारित हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है. मेकर्स ने साफ किया कि उनका पूरा फोकस एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने पर है, न कि ऐसी अपुष्ट खबरों पर जवाब देने पर.


सलमान खान की फीस घटाने की खबरें झूठी, 6 अगस्त से होगी SVC63 की शूटिंग, 3 बड़े एक्शन सीन्स की तैयारी

सलमान खान ने किया 16 किलो वजन कम

सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अपना वजन भी कम किया है. हाल ही में सलमान प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने पहुंचे. 

शो में दोनों भाइयों के बीच फिटनेस को लेकर मजेदार बातचीत हुई. इस दौरान सलमान ने सोहेल से कहा कि उन्होंने काफी वजन कम किया है. सलमान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद 16 किलो वजन कम किया है.

कुछ ही दिनों पहले सलमान खान का एक इवेंट में बदला-बदला लुक देखने को मिला. फैंस को लगा कहीं सुपरस्टार बीमार तो नहीं. फिर सामने आकर खुद सलमान खान ने साफ कर दिया कि सब ठीक है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और लिखा- आप लोगों की तबियत ठीक है?

 

 
 
 
 
 
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इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं. यह फिल्म 2027 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मानी जा रही है. 

'मातृभूमि' की रिलीज का भी इंतजार

इस फिल्म के अलावा फैंस को सलमान खान की 'मातृभूमि' का भी इंतरजार है. ये फिल्म काफी समय से अटकी हुई है. पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदल दिया गया था. ये फिल्म भी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 04 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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