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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...

पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...

Udhayanidhi Stalin Detained: डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने स्टालिन ने उनके घर से हिरासत में लिया है. घर से उनकी पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. स्टालिन को पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया है. स्टालिन को लेने गई पुलिस से उनकी पत्नी किरुथीगा उधायनिधि भिड़ गईं. सोशल मीडिया पर किरुथीगा उधायनिधि का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्टालिन को ले जाने से पहले पुलिस से बातचीत कर रही हैं.

टीम सिर्फ अपना काम कर रही है

वीडियो में पुलिस अधिकारियों को घर के अंदर इंतजार करते हुए देखा गया. वो उदयनिधि को हिरासत में लेने से पहले उनसे मिलना चाहते हैं. एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है- हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं. मैं यहां कोई गैर-कानूनी काम नहीं कर रहा हूं. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम सिर्फ अपना काम कर रही है.

पति के लिए भिड़ी किरुथीगा उधायनिधि

अधिकारियों की बात का जवाब देते हुए तमिल सिनेमा की फिल्ममेकर और लेखिका किरुथीगा उदयनिधि ने उन्हें बताया कि उनके पति अभी तैयार हो रहे हैं. उन्होंने कहा- वो टॉयलेट में हैं। प्लीज थोड़ा समय दें.' उन्होंने पुलिस से उनसे मिलने से पहले थोड़ा और इंतजार करने का अनुरोध किया.

स्टालिन का रिएक्शन आया सामने

हिरासत में लिए जाने के बाद स्टालिन का पहला रिएक्शन सामने आ गया है. उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा- 'क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने मुख्यमंत्री के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया. मैं इससे ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.' 

ये है मामला

उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी.उदयनिधि ने कथित तौर पर एक अभद्र और डबल मीनिंग बयान दिया था. जिसके बाद टीवीके ने स्टालिन के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें: विधायकों के इस्तीफे के बाद गुस्से में डीके शिवकुमार, बोले- 'मिनटों में ही...'

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Aug 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Udhayanidhi Stalin Kiruthiga Udhayanidhi
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