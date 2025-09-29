एक्सप्लोरर
श्रेया सरन की 10 तस्वीरें: 43 की उम्र में भी कहर ढहाती हैं ‘दृश्यम’ की ये हसीना, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
Shriya Saran Photos: आज हम आपको अजय देवगन की ऑन स्क्रीन वाइफ की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. इन्हें देख आप भी एक्ट्रेस के परफेक्ट फिगर और कातिल अदाओं के फैन बन जाएंगे.
बॉलीवुड फिल्म ‘दृश्यम’ तो आप सभी ने जरूर देखी होगी. फिल्म में एक्ट्रेस श्रेया सरन ने एक्टर की वाइफ का रोल निभाया था. उनकी सादगी और एक्टिंग लोगों ने खूब पसंद की थी. श्रेया सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ सिनेमा की भी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. जो सोशल मीडिया पर अपने लुक से कहर ढहाती रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 06:41 PM (IST)
Tags :Shriya Saran Bollywood
बॉलीवुड
10 Photos
शाहिद कपूर की ऑनस्क्रीन साली 'छोटी' हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
7 Photos
स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो
बॉलीवुड
8 Photos
माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion