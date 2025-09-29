हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडश्रेया सरन की 10 तस्वीरें: 43 की उम्र में भी कहर ढहाती हैं ‘दृश्यम’ की ये हसीना, हुस्न देख खो बैठेंगे होश

Shriya Saran Photos: आज हम आपको अजय देवगन की ऑन स्क्रीन वाइफ की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. इन्हें देख आप भी एक्ट्रेस के परफेक्ट फिगर और कातिल अदाओं के फैन बन जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Sep 2025 06:41 PM (IST)
बॉलीवुड फिल्म ‘दृश्यम’ तो आप सभी ने जरूर देखी होगी. फिल्म में एक्ट्रेस श्रेया सरन ने एक्टर की वाइफ का रोल निभाया था. उनकी सादगी और एक्टिंग लोगों ने खूब पसंद की थी. श्रेया सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ सिनेमा की भी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. जो सोशल मीडिया पर अपने लुक से कहर ढहाती रहती हैं.

श्रेया सरन ने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से ही की थी. उनकी पहली फिल्म ‘इष्टम’ थी. जो साल 2001 में आई थी.
फिर दो साल बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कदम रखा. यहां उनकी पहली फिल्म ‘तुझे मेरी कसम’ थी. जिसमें वो रितेश और जेनेलिया संग नजर आई थी.
इसके बाद एक्ट्रेस ने ‘आवारापन’, ‘मिशन इंस्ताबुल’, ‘ना घर के ना घाट के’, ‘गली गली चोर’ है, ‘जिया गाजियाबाद’, ‘दृश्यम’, ‘फेमस’, ‘दृश्यम 2’ जैसी फिल्मों में काम किया.
एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा फेम अजय देवगन के साथ ‘दृश्यम’ से मिला था. इस फिल्म ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
अब एक्ट्रेस का बोलबाला बॉलीवुड और साउथ में है. एक्ट्रेस दोनों सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार संग काम कर चुकी हैं.
श्रेया ने आंद्रेई कोसचीव से शादी की है. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी. आंद्रेई एक बिजनेसमैन और टेनिस प्लेयर हैं.
श्रेया और आंद्रेई एक बेटी के पेरेंट्स भी हैं. जिसके साथ अक्सर कपल सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करता रहता है.
श्रेया अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
श्रेया सरन 43 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनका ये परफेक्ट फिगर फैंस को दीवाना बनाए रखता है.
बता दें कि एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर प्यार लुटाते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 06:41 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

