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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाए अजय देवगन-तबू, श्रिया सरन का दिखा ग्लैम अवतार, देखें तस्वीरें

'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाए अजय देवगन-तबू, श्रिया सरन का दिखा ग्लैम अवतार, देखें तस्वीरें

फिल्म 'दृश्यम 3' ट्रेलर लॉन्च इवेंट से स्टारकास्ट की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. गोवा में हुए इवेंट में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित बाकी स्टारकास्ट ने महफिल लूट ली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Sep 2026 02:38 PM (IST)
फिल्म 'दृश्यम 3' ट्रेलर लॉन्च इवेंट से स्टारकास्ट की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. गोवा में हुए इवेंट में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित बाकी स्टारकास्ट ने महफिल लूट ली.

अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना है. हाल ही में गोवा में हुए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से अजय देवगन और तब्बू सहित स्टारकास्ट की फोटोज सामने आई हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.

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'दृश्यम 3' में अजय देवगन अपने पुराने किरदार विजय सलगांवकर के रोल में नजर आएंगे.
'दृश्यम 3' में अजय देवगन अपने पुराने किरदार विजय सलगांवकर के रोल में नजर आएंगे.
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फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में काफी डैशिंग लुक में नजर आए. उन्होंने डेनिम और व्हाइट शर्ट कैरी की थी.
फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में काफी डैशिंग लुक में नजर आए. उन्होंने डेनिम और व्हाइट शर्ट कैरी की थी.
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'दृश्यम 3' में 'मीरा देशमुख' का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस तब्बू ने इवेंट में महफिल लूट ली.
'दृश्यम 3' में 'मीरा देशमुख' का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस तब्बू ने इवेंट में महफिल लूट ली.
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तब्बू ने ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस वियर की थी, साथ ही शॉर्ट ब्लेजर भी पहना.
तब्बू ने ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस वियर की थी, साथ ही शॉर्ट ब्लेजर भी पहना.
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'दृश्यम 3' में श्रिया सरन अजय देवगन की पत्नी नंदिनी सालगांवकर का रोल प्ले करेंगी. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उनका बेहद ही ग्लैमरस लुक देखने को मिला.
'दृश्यम 3' में श्रिया सरन अजय देवगन की पत्नी नंदिनी सालगांवकर का रोल प्ले करेंगी. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उनका बेहद ही ग्लैमरस लुक देखने को मिला.
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इवेंट से श्रिया सरन की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वो ऑफ व्हाइट डीपनेक ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी.
इवेंट से श्रिया सरन की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वो ऑफ व्हाइट डीपनेक ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी.
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फिल्म राजवीर सिंह तोमर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जयदीप अहलावत ने भी इवेंट में शिरकत की. वो काफी डैशिंग लुक में नजर आए.
फिल्म राजवीर सिंह तोमर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जयदीप अहलावत ने भी इवेंट में शिरकत की. वो काफी डैशिंग लुक में नजर आए.
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बता दें 'दृश्यम 3' को अभिषेक पाठक ने इसे डायरेक्ट किया है. इसका पहला पार्ट साल 2015 में रिलीज हुआ था.
बता दें 'दृश्यम 3' को अभिषेक पाठक ने इसे डायरेक्ट किया है. इसका पहला पार्ट साल 2015 में रिलीज हुआ था.
Published at : 09 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3

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