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'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाए अजय देवगन-तबू, श्रिया सरन का दिखा ग्लैम अवतार, देखें तस्वीरें
फिल्म 'दृश्यम 3' ट्रेलर लॉन्च इवेंट से स्टारकास्ट की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. गोवा में हुए इवेंट में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन सहित बाकी स्टारकास्ट ने महफिल लूट ली.
अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना है. हाल ही में गोवा में हुए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से अजय देवगन और तब्बू सहित स्टारकास्ट की फोटोज सामने आई हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :Drishyam 3
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