श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका खूबसूरत देसी अंदाज देखने को मिल रहा है. एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच रहा है.