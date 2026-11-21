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नाक में कोका, माथे पर बिंदी और पीली साड़ी में श्रद्धा ने ढाया कहर, कहा- 'किस मिट्टी के बने हो?'
श्रद्धा कपूर अपने लेटेस्ट लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. पीली साड़ी के साथ नाक में कोका और माथे पर बिंदी लगाए एक्ट्रेस का देसी लुक लोगों का खूब पसंद आ रहा है.
श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. जिसमें वो पीली साड़ी, माथे पर बिंदी और नाक में कोका पहने नजर आ रही हैं.
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Published at : 21 Nov 2026 07:52 PM (IST)
Tags :Shraddha Kapoor
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