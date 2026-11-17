सचिन तेंदुलकर को भी फैमिली के साथ देखा गया. उनकी पत्नी, बेटी और बहू नजर आईं. सचिन की बेटी सारा को ब्लैक कलर के गाउन में देखा गया. वहींं सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि वाइन कलर के गाउन में नजर आईं. सभी साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे.