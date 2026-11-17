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अवॉर्ड नाइट में स्ट्रैपलेस गाउन में छाईं आलिया भट्ट, सोनम कपूर- सारा तेंदुलकर ने लूटी महफिल
'द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड' में बॉलीवुड सेलेब्स ने फैशन का जलवा बिखेरा. आलिया भट्ट से लेकर सोनम कपूर तक इस इवेंट का हिस्सा बने.
'द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड' में कई बड़े सेलेब्स नजर आए. इवेंट में करण जौहर, रकुल प्रीत सिंह, मौनी रॉय जैसे सेलेब्स नजर आए. आलिया भट्ट ने इवेंट में धमाकेदार एंट्री ली. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
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Published at : 17 Nov 2026 09:38 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt
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