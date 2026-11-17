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पति-बेटी संग वेकेशन पर निकलीं बिपाशा, शेयर कीं खास झलकियां
बिपाशा बसु पति करण और बेटी देवी के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने परिवार के साथ मस्ती करते हुए सुकून भरे पलों की कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
बिपाशा बसु इन दिनों पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी देवी के साथ छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने अपने वेकेशन की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें तीनों साथ में खुशहाल पल बिताते नजर आ रहे हैं.
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Published at : 17 Nov 2026 01:58 PM (IST)
Tags :Bipasha Basu
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