बिपाशा बसु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपने पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी देवी के साथ छुट्टियाँ मनाते हुए तस्वीरें शेयर कि है साथ ही उन्होंने कैप्शन भी लिखा Sun Time , Fun Time .खूबसूरत नज़ारों के बीच उनकी छुट्टियों की ये तस्वीरें साफ़ दिखती हैं कि बिपाशा अपने परिवार के साथ हर पल को ख़ास बना रही है.