घर का लॉबी एरिया काफी शाही है. यहां लकड़ी के खूबसूरत फर्नीचर, सजावट की खास चीजें और शानदार लाइट्स देखने को मिलती हैं. फर्श पर भी खूबसूरत डिजाइन बनाए गए हैं. एक दीवार पर एमएफ हुसैन की पेंटिंग भी सजी है.