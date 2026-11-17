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1770 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला का घर देखा है आपने? एंट्रेंस से लेकर किचन तक हर कोना है बेहद आलीशान
1770 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला का घर बेहद आलीशान है. हाल ही में उन्होंने अपने घर का कोना-काोना दिखाया. आइए देखते हैं इस आशियाने की इनसाइड तस्वीरें.
बिजनेसवुमन, आर्टिस्ट और अरबपति उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला का घर बेहद ही आलीशान है. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान उनके मुंबई स्थित घर पहुंची. इस दौरान अनन्या बिड़ला ने अपने घर को होम टूर दिया.
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Published at : 17 Nov 2026 12:05 PM (IST)
Tags :Ananya Birla
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