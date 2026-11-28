इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख स्टारर फिल्म 'गनमास्टर जी9' शुक्रवार, 27 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसका आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लियो' से क्लैश हुआ तो वहीं इसे रणबीर कपूर की 23 दिन पुरानी 'रामायण' से भी टक्कर मिली. बावजूद इसके 'गनमास्टर जी9' को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये धमाकेदार ओपनिंग नहीं कर पाई है. चलिए यहां जानते हैं कि 'गनमास्टर जी9' का फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना रहा है?

'गनमास्टर जी9' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

'आवारपन 2' की सक्सेस के बाद इमरान हाशमी ने रोमांटिक एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर जी9' से बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है. और इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया था. इस तिकड़ी ने पहले भी साथ में आशिक बनाया आपने दी थी जिसका म्यूजिक आज भी लोगों को काफी पसंद आता है. ऐसे 'गनमास्टर जी9' को लेकर भी लोगों में काफी एक्सटाइमेंट थी. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इस फिल्म की सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिव्यू मिले. हालांकि इमरान हाशमी और जेनेलिया की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. शॉकिंग बात ये है कि रिलीज के पहले दिन ये 5 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'गनमास्टर जी9' ने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को 3.65 करोड़ की कमाई की है.

वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 4.30 करोड़ रुपये रहा है.

'गनमास्टर जी9' बनी इमरान की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

'गनमास्टर जी9' बंपर ओपनिंग तो नहीं कर पाई लेकिन ये इमरान हाशमी की कोविड के दौर के बाद दूसरी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई है. इसने एक्टर की मुंबई सागा के 2.82 करोड़ के पहले दिन के कलेक्शन को मात दे दी है.

कोविड के बाद रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन

आवारापन 2 – 23.4 करोड़

गनमास्टर जी9- 3.65 करोड़

मुंबई सागा – 2.82 करोड़

सेल्फी – 2.55 करोड़

हक़ – 1.75 करोड़

ग्राउंड ज़ीरो – 1.2 करोड़

चेहरे – 50 लाख

'गनमास्टर G9' के बारे में सब कुछ

'गनमास्टर G9' में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को दीपक मुकुट, हुनर ​​मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है.