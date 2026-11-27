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57 साल की भाग्यश्री पति संग हुईं रोमांटिक, लिपलॉक कर लुटाया प्यार, देखिए फोटोज
पति के बर्थडे पर भाग्यश्री ने उनके लिए स्पेशल मैसेज लिखा और उनके साथ कई रोमांटिक फोटोज और वीडियोज पोस्ट किए. वीडियोज में भाग्यश्री कभी पति को गले लगाती तो कभी लिप किस करती दिखाई दे रही हैं.
80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री आज 27 नवंबर को अपने पति और प्रोड्यूसर हिमालय दासानी का बर्थडे मना रही हैं. हिमालय दासानी आज 58 साल के हो गए हैं, जबकि भाग्यश्री 57 साल की हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ है.
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Published at : 27 Nov 2026 08:47 PM (IST)
Tags :Bhagyashree
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