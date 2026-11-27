फोटोज शेयर करते हुए भाग्यश्री ने पति के लिए एक स्पेशल नोट भी लिखा है.उन्होंने लिखा, 'मेरी जिंदगी को एक्साइटिंग, मजेदार, ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरपूर बनाने वाले उस अटूट साथी को... जन्मदिन मुबारक हो'