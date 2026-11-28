हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा यामी गौतम आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं. 'मायानगरी' मुंबई में आने के बाद उन्होंने छोटे पर्दे से एक्टिंग करियर शुरू किया. इसके बाद फिल्मी दुनिया में एंट्री ली. हिंदी सिनेमा के साथ-साथ वो साउथ सिनेमा में भी काम कर चुकी हैं. आइए आज उनके बर्थडे पर आपको यामी की कुछ खास बातें बताते हैं.

कभी बनना चाहती थीं IAS

यामी का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 28 नवंबर 1988 को हुआ था. आज 38 साल की हो चुकीं यामी की परवरिश चंडीगढ़ में हुई. कॉलेज के शुरुआती दौर में वो IAS बनने के ख्वाब देखती थीं. हालांकि फिर एक्ट्रेस ने मॉडिंग का रुख किया. इसके बाद एक्टिंग फील्ड में आ गईं.

छोटे पर्दे से किया एक्टिंग डेब्यू

यामी गौतम ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 2008 के टीवी शो 'चांद के पार चलो' से किया था. इसके बाद 'राजकुमार आर्यन' और 'ये प्यार ना होगा कम' जैसे सीरियल्स में भी नजर आईं. एक्ट्रेस ब्यूटी प्रोडक्ट 'फेयर एंड लवली' के एड से भी काफी चर्चा में रही थीं.

बॉलीवुड में इन फिल्मों से मिली पहचान

फिल्मी दुनिया में यामी का करियर साल 2010 की कन्नड़ फिल्म 'उल्लासा उत्साहा' से शुरू हुआ था. वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने साल 2012 की फिल्म 'विक्की डोनर' से अपनी शुरुआत की. ये फिल्म हिट निकली थी जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ नजर आईं.

आगे जाकर यामी ने पंजाबी फिल्म 'एक नूर' और तेलुगु फिल्म 'नुव्विला' (2011) में भी काम किया. वहीं बॉलीवुड में अपनी पहचान 'दसवी', 'आर्टिकल 370', 'ओएमजी 2', 'काबिल', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'बाला' और 'बदलापुर' जैसी फिल्मों से बनाई. यामी ने साल 2024 की फिल्म 'आर्टिकल 370' में बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था.

'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर से की थी शादी

यामी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका दिल 'धुरंधर', 'धुरंधर 2' और 'उरी' जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर आदित्य धर पर आया था. उरी में साथ काम करने के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए. कुछ समय की डेटिंग के बाद यामी और आदित्य ने साल 2021 में शादी रचा ली थी. वहीं साल 2024 में उन्होंने बेटे का वेलकम किया था. कपल के बेटे का नाम वेदाविद है.