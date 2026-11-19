अनन्या पांडे ने अपने विंटेज और मॉडर्न स्टाइल के मेल से इवेंट में खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने ब्लैक क्रॉप्ड जैकेट पहनी, जिस पर गोल्डन बटन और व्हाइट पाइपिंग की डिटेलिंग थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक-व्हाइट टॉप और पेस्टल ब्लू स्लिंग बैग कैरी किया. खुले वेवी बाल और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को और भी क्लासी बना रहे थे.