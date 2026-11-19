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Photos: फैशन इवेंट में नोरा फतेही ने अपने ग्लैमरस अंदाज से लूटी महफिल, मृणाल ठाकुर और अनन्या पांडे भी छाईं
'वोग फोर्सेस ऑफ फैशन 2026' के प्रीव्यू इवेंट में नोरा फतेही और अनन्या पांडे अपने स्टाइलिश अंदाज से छा गईं. वहीं, सारा तेंदुलकर और मृणाल ठाकुर ने भी अपने लुक्स से सबका ध्यान खींचा.
बुधवार, 18 नंबर को मुंबई में हुए 'वोग फोर्सेस ऑफ फैशन 2026' के प्रीव्यू इवेंट में बॉलीवुड सितारों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. नोरा फतेही, अनन्या पांडे और मृणाल ठाकुर से लेकर सारा तेंदुलकर तक, कई हसीनाओं ने अपने फैशन से सबका ध्यान खींचा. किसी का लुक ग्लैमरस रहा तो किसी ने अपने एलिगेंट अंदाज से महफिल लूट ली. देखिए, इवेंट की कुछ खास तस्वीरें.
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Published at : 19 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :Nora Fatehi
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