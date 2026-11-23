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'समझदारी आजकल डिप्रेशन में डाल देती है..' पति वीर साहू से तलाक कंफर्म करने के बाद सपना चौधरी ने कह दी ऐसी बात
बिग बॉस 11 से हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को देशभर में पहचान मिली. साल 2020 में उन्होंने वीर साहू से शादी की थी. अब छह साल बाद दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है, इसी बीच उनका एक पोस्ट चर्चा में है.
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पति वीर साहू से तलाक की अर्जी दाखिल करने की पुष्टि के बाद उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट भी ध्यान खींच रहा है. इसमें उन्होंने जिंदगी जीने के लिए पागलपन को जरूरी बताया है.
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Published at : 23 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Sapna Choudhary
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