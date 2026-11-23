तलाक फाइल करने के बाद शेयर की गई फोटोज में सपना के चहरे पर बेफिक्री साफ दिखाई दे रही है. सपना चौधरी ने कभी कैमरे की तरफ देखकर तो कभी मुस्कुराते हुए अलग-अलग पोज वाली फोटोज शेयर की हैं.