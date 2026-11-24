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'हॉलीडे का अगला सीजन कब'? करीना कपूर का घूमने के लिए मचल रहा मन, पुरानी तस्वीरें देख पूछा सवाल
एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली संग कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक सवाल भी पूछा है, जिसमें उन्होंने हॉलीडे का जिक्र किया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़ी झलकियां फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ पुरानी वेकेशन तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि बेबो को एक बार फिर घूमने-फिरने का मन कर रहा है.
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Published at : 24 Nov 2026 07:36 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
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