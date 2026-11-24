दूसरी तस्वीर में उनके बड़े बेटे जेह घर के अंदर गिटार लेकर बैठे नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वह इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कोशिश कर रहे हैं.