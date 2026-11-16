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घर में प्राइवेट बार और बालकनी से खूबसूरत नजारा...ऐसा है शिखर धवन का गुरुग्राम वाला घर
एक्स क्रिकेटर शिखर धवन अपनी पत्नी सोफी शाइन के साथ गुरुग्राम में एक आलीशान घर में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इस आशियाने की झलक दिखाई है. आइए देखते हैं घर की इनसाइड तस्वीरें.
भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन अपने खेल के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उनका गुरुग्राम वाला घर बेहद आलीशान है. घर की बालकनी से खूबसूरत नजारा दिखता है, वहीं अंदर क्रिकेट से जुड़ी कई खास यादें भी सजी हुई हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 08:21 PM (IST)
Tags :Shikhar Dhawan
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