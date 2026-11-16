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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडघर में प्राइवेट बार और बालकनी से खूबसूरत नजारा...ऐसा है शिखर धवन का गुरुग्राम वाला घर

घर में प्राइवेट बार और बालकनी से खूबसूरत नजारा...ऐसा है शिखर धवन का गुरुग्राम वाला घर

एक्स क्रिकेटर शिखर धवन अपनी पत्नी सोफी शाइन के साथ गुरुग्राम में एक आलीशान घर में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इस आशियाने की झलक दिखाई है. आइए देखते हैं घर की इनसाइड तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 16 Nov 2026 08:21 PM (IST)
एक्स क्रिकेटर शिखर धवन अपनी पत्नी सोफी शाइन के साथ गुरुग्राम में एक आलीशान घर में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इस आशियाने की झलक दिखाई है. आइए देखते हैं घर की इनसाइड तस्वीरें.

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन अपने खेल के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उनका गुरुग्राम वाला घर बेहद आलीशान है. घर की बालकनी से खूबसूरत नजारा दिखता है, वहीं अंदर क्रिकेट से जुड़ी कई खास यादें भी सजी हुई हैं.

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कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल पर शिखर धवन और उनकी पत्नी सोफी शाइन ने अपने इस आलीशान घर को होम टूर दिया है.घर की एंट्री पर ही एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है.
कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल पर शिखर धवन और उनकी पत्नी सोफी शाइन ने अपने इस आलीशान घर को होम टूर दिया है.घर की एंट्री पर ही एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है.
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घर का लिविंग रूम काफी बड़ा है. जहां रेड कलर की पूल टेबल रखी है. इस एरिया को काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है.
घर का लिविंग रूम काफी बड़ा है. जहां रेड कलर की पूल टेबल रखी है. इस एरिया को काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है.
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लिविंग एरिया को भी शिखर धवन ने अपनी क्रिकेट की यादों से खास बनाया है. यहां एक दीवार पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, वहीं उनके क्रिकेट करियर से जुड़े कई बैट और अवॉर्ड्स भी सजाकर रखे गए हैं.
लिविंग एरिया को भी शिखर धवन ने अपनी क्रिकेट की यादों से खास बनाया है. यहां एक दीवार पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, वहीं उनके क्रिकेट करियर से जुड़े कई बैट और अवॉर्ड्स भी सजाकर रखे गए हैं.
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लिविंग एरिया में आरामदायक सोफे, खूबसूरत पेंटिंग्स और सजावट की चीजें रखी हुई हैं.
लिविंग एरिया में आरामदायक सोफे, खूबसूरत पेंटिंग्स और सजावट की चीजें रखी हुई हैं.
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शिखर धवन के इस आलीशान घर में एक खास बार एरिया भी बनाया गया है। इसके इंटीरियर में पिंक और लाइट ब्लू कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इस जगह को मॉडर्न लुक देता है.
शिखर धवन के इस आलीशान घर में एक खास बार एरिया भी बनाया गया है। इसके इंटीरियर में पिंक और लाइट ब्लू कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इस जगह को मॉडर्न लुक देता है.
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घर का डाइनिंग एरिया भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. यहां का फर्नीचर और दीवारों पर लगी पेटिंग्स इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं.
घर का डाइनिंग एरिया भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. यहां का फर्नीचर और दीवारों पर लगी पेटिंग्स इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं.
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शिखर धवन के घर की बालकनी भी बेहद खूबसूरत है. यहां आरामदायक सोफे रखे गए हैं, जहां बैठकर सुकून के पल बिताए जा सकते हैं. बालकनी से गुरुग्राम शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है.
शिखर धवन के घर की बालकनी भी बेहद खूबसूरत है. यहां आरामदायक सोफे रखे गए हैं, जहां बैठकर सुकून के पल बिताए जा सकते हैं. बालकनी से गुरुग्राम शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है.
Published at : 16 Nov 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan

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