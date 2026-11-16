घर में प्राइवेट बार और बालकनी से खूबसूरत नजारा...ऐसा है शिखर धवन का गुरुग्राम वाला घर

लिविंग एरिया को भी शिखर धवन ने अपनी क्रिकेट की यादों से खास बनाया है. यहां एक दीवार पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, वहीं उनके क्रिकेट करियर से जुड़े कई बैट और अवॉर्ड्स भी सजाकर रखे गए हैं.