आयुष्मान खुराना और शरवरी की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' शुक्रवार, 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इसे पहले दिन इमरान हाशमी की नई रिलीज 'गनमास्टर G9' और तीन हफ्ते पुरानी 'रामायण' से कड़ी टक्कर मिली. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर तगड़े मुकाबले के बीच 'ये प्रेम मोल लिया' की शुरुआत धीमी रही. चलिए यहां जानते हैं कि इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ कमाए?

'ये प्रेम मोल लिया' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'ये प्रेम मोल लिया' ने अपने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई की और शुक्रवार को इसके 5,631 शो चले.वहीं, इसी ट्रैकर के मुताबिक, रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण' ने 23वें दिन, यानी शुक्रवार को 7 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की. पौराणिक ड्रामा पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और रिलीज के हफ्तों बाद भी शानदार परफॉर्म कर रही है.



'ये प्रेम मोल लिया' बनी आयुष्मान की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

'ये प्रेम मोल लिया' बॉक्स ऑफिस पर बेशक बंपर शुरुआत नहीं कर पाई लेकिन ये आयुष्मान खुराना के करियर की 10वीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बनी गई है इसने एक्टर की डॉक्टर जी के 3.87 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दी है.



आयुष्मान खुराना के टॉप 10 ओपनर्स (भारत नेट)

थामा- 25.11 करोड़ ड्रीम गर्ल 2 - 10.69 करोड़ बाला- 10.15 करोड़ ड्रीम गर्ल - 10.05 करोड़ शुभ मंगल ज्यादा सावधान- 9.55 करोड़ बधाई हो- 7.35 करोड़ आर्टिकल 15 - 5.02 करोड़ पति पत्नी और वो दो - 4.38 करोड़ उड़ता तीर- 4.1 करोड़ ये प्रेम मोल लिया- 4 करोड़

'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में

सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित 'ये प्रेम मोल लिया' का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले कमल कुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या और महावीर जैन द्वारा किया गया है. फिल्म में आयुष्मान और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा और स्वानंद किरकिरे सपोर्टिंग रोल में हैं.