हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडायना पेंटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, सादगी में भी बला की खूबसूरत लगती है ये हसीना

डायना पेंटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, सादगी में भी बला की खूबसूरत लगती है ये हसीना

Elegant Diana Penty: एक्ट्रेस डायना पेंटी अपनी सादगी और नैचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. उनकी इन तस्वीरों में उनका एलिगेंट और ग्रेसफुल अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 10:55 AM (IST)
Elegant Diana Penty: एक्ट्रेस डायना पेंटी अपनी सादगी और नैचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. उनकी इन तस्वीरों में उनका एलिगेंट और ग्रेसफुल अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

डायना पेंटी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी सादगी और एलिगेंस से हर किसी का दिल जीत लेती हैं. मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली डायना ने फिल्म कॉकटेल से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी इनोसेंस भरी मुस्कान से सभी का ध्यान खींच लिया.

1/10
डायना पेंटी इस तस्वीर में बेहद ग्रेसफुल और एलीगेंट लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेड रंग का खूबसूरत एथनिक सूट पहना है, जो उनके फिगर पर खूबसूरती से फ्लो कर रहा है. सॉफ्ट वेवी बाल और ग्लोइंग मेकअप उनके लुक में नेचुरल चार्म जोड़ रहे हैं.
डायना पेंटी इस तस्वीर में बेहद ग्रेसफुल और एलीगेंट लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेड रंग का खूबसूरत एथनिक सूट पहना है, जो उनके फिगर पर खूबसूरती से फ्लो कर रहा है. सॉफ्ट वेवी बाल और ग्लोइंग मेकअप उनके लुक में नेचुरल चार्म जोड़ रहे हैं.
2/10
डायना इस तस्वीर में क्लासी और मॉडर्न लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर ब्लैक गाउन पहना है, जिसमें कट-आउट डिटेलिंग उनके लुक को ग्लैमरस टच दे रही है. उनके स्लीक बन हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप ने इस आउटफिट की एलिगेंस को और बढ़ा दिया है. ब्लैक हील्स के साथ उनका यह लुक सिंपल होते हुए भी बेहद स्टाइलिश और पॉवरफुल लग रहा है.
डायना इस तस्वीर में क्लासी और मॉडर्न लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर ब्लैक गाउन पहना है, जिसमें कट-आउट डिटेलिंग उनके लुक को ग्लैमरस टच दे रही है. उनके स्लीक बन हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप ने इस आउटफिट की एलिगेंस को और बढ़ा दिया है. ब्लैक हील्स के साथ उनका यह लुक सिंपल होते हुए भी बेहद स्टाइलिश और पॉवरफुल लग रहा है.
3/10
इस लुक में ने ब्लैक पेपलम-स्टाइल गाउन पहना है, जिसकी स्कर्ट पर शिमरी डिटेलिंग उनके लुक को स्टनिंग बना रही है. खुले बाल और नैचुरल मेकअप के साथ उन्होंने इस लुक को सिंपल लेकिन बहुत क्लासी रखा है. डायमंड नेकपीस ने उनके पूरे आउटफिट में एक परफेक्ट ग्रेस का टच जोड़ा है.
इस लुक में ने ब्लैक पेपलम-स्टाइल गाउन पहना है, जिसकी स्कर्ट पर शिमरी डिटेलिंग उनके लुक को स्टनिंग बना रही है. खुले बाल और नैचुरल मेकअप के साथ उन्होंने इस लुक को सिंपल लेकिन बहुत क्लासी रखा है. डायमंड नेकपीस ने उनके पूरे आउटफिट में एक परफेक्ट ग्रेस का टच जोड़ा है.
4/10
डायना इस लुक में मॉडर्न और पावरफुल लग रही हैं. उन्होंने व्हाइट पैंटसूट पहना है, जिसमें ओवरसाइज़्ड ड्रामेटिक कॉलर और कट-आउट डिटेलिंग उनके आउटफिट को यूनिक बना रही है. हाई बन हेयरस्टाइल और नैचुरल मेकअप ने उनके लुक को और ग्रेसफुल टच दिया है. यह लुक स्टाइल, एलीगेंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
डायना इस लुक में मॉडर्न और पावरफुल लग रही हैं. उन्होंने व्हाइट पैंटसूट पहना है, जिसमें ओवरसाइज़्ड ड्रामेटिक कॉलर और कट-आउट डिटेलिंग उनके आउटफिट को यूनिक बना रही है. हाई बन हेयरस्टाइल और नैचुरल मेकअप ने उनके लुक को और ग्रेसफुल टच दिया है. यह लुक स्टाइल, एलीगेंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
5/10
इस लुक में डायना बेहद रॉयल और यूनिक लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने गोल्डन मछली स्केल पैटर्न वाली फिटेड स्कर्ट पहनी है, जिसे उन्होंने मोतियों से भड़ी हैवी ड्रेप-स्टाइल टॉप के साथ पेयर किया है. उनका मिनिमल मेकअप, रेड लिप्स और स्लीक बन हेयरस्टाइल इस लुक को ग्लैमरस और क्लासी टच दे रहे हैं. यह लुक एक परफेक्ट मॉडर्न-रॉयल अपील दे रहा है.
इस लुक में डायना बेहद रॉयल और यूनिक लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने गोल्डन मछली स्केल पैटर्न वाली फिटेड स्कर्ट पहनी है, जिसे उन्होंने मोतियों से भड़ी हैवी ड्रेप-स्टाइल टॉप के साथ पेयर किया है. उनका मिनिमल मेकअप, रेड लिप्स और स्लीक बन हेयरस्टाइल इस लुक को ग्लैमरस और क्लासी टच दे रहे हैं. यह लुक एक परफेक्ट मॉडर्न-रॉयल अपील दे रहा है.
6/10
डायना इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने हल्के पीच-न्यूड शेड का एंब्रॉइडरी वाला लहंगा पहना है, जिसे डीप नेक ब्लाउज़ और हल्के दुपट्टे के साथ पेयर किया गया है. उनके ओपन वेवी बाल और मिनिमल मेकअप इस लुक में सॉफ्ट ग्लैम का टच दे रहे हैं. यह लुक किसी वेडिंग या फेस्टिव ईवनिंग के लिए परफेक्ट और एलिगेंट लग रहा है.
डायना इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने हल्के पीच-न्यूड शेड का एंब्रॉइडरी वाला लहंगा पहना है, जिसे डीप नेक ब्लाउज़ और हल्के दुपट्टे के साथ पेयर किया गया है. उनके ओपन वेवी बाल और मिनिमल मेकअप इस लुक में सॉफ्ट ग्लैम का टच दे रहे हैं. यह लुक किसी वेडिंग या फेस्टिव ईवनिंग के लिए परफेक्ट और एलिगेंट लग रहा है.
7/10
डायना इस लुक में ग्लैमरस अंदाज़ में नजर आ रही हैं. उन्होंने डीप ब्लू शिमरी ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है, जो उन्हें एक स्टनिंग और रेड-कार्पेट लुक दे रहा है. उनका स्मोकी आई मेकअप और सॉफ्ट न्यूड लिप्स लुक को पूरा कर रहा हैं. साइड स्वेप्ट हेयरस्टाइल ने पूरे आउटफिट में एलीगेंस का परफेक्ट टच जोड़ा है.
डायना इस लुक में ग्लैमरस अंदाज़ में नजर आ रही हैं. उन्होंने डीप ब्लू शिमरी ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है, जो उन्हें एक स्टनिंग और रेड-कार्पेट लुक दे रहा है. उनका स्मोकी आई मेकअप और सॉफ्ट न्यूड लिप्स लुक को पूरा कर रहा हैं. साइड स्वेप्ट हेयरस्टाइल ने पूरे आउटफिट में एलीगेंस का परफेक्ट टच जोड़ा है.
8/10
इस तस्वीर में डायना रॉयल और कॉन्फिडेंट लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेड बॉडीकॉन गाउन पहना है, जिसमें पफ स्लीव्स और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन उनकी पर्सनैलिटी को और हाईलाइट कर रहा हैं. उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी के साथ स्टाइलिश नेकपीस और ड्रॉप इयररिंग्स पहने हैं. स्लीक बन हेयरस्टाइल और न्यूड मेकअप ने उनके लुक को एलीगेंट और पावरफुल बना दिया है.
इस तस्वीर में डायना रॉयल और कॉन्फिडेंट लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेड बॉडीकॉन गाउन पहना है, जिसमें पफ स्लीव्स और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन उनकी पर्सनैलिटी को और हाईलाइट कर रहा हैं. उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी के साथ स्टाइलिश नेकपीस और ड्रॉप इयररिंग्स पहने हैं. स्लीक बन हेयरस्टाइल और न्यूड मेकअप ने उनके लुक को एलीगेंट और पावरफुल बना दिया है.
9/10
डायना ने इस तस्वीर में ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक अपनाया है. उन्होंने लाल रंग का खूबसूरत एथनिक सूट पहना है, जिस पर गोल्डन ज़री और गोटा पट्टी का काम किया गया है. इसके साथ मैचिंग दुपट्टा उनके लुक में ग्रेस ऐड कर रहा है. गोल्डन जूतियाँ आउटफिट के साथ परफेक्ट मेल खा रही हैं. खुले बाल और न्यूड मेकअप ने उनके पूरे लुक को सिंपल, ग्रेसफुल और परफेक्ट बना दिया है.
डायना ने इस तस्वीर में ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक अपनाया है. उन्होंने लाल रंग का खूबसूरत एथनिक सूट पहना है, जिस पर गोल्डन ज़री और गोटा पट्टी का काम किया गया है. इसके साथ मैचिंग दुपट्टा उनके लुक में ग्रेस ऐड कर रहा है. गोल्डन जूतियाँ आउटफिट के साथ परफेक्ट मेल खा रही हैं. खुले बाल और न्यूड मेकअप ने उनके पूरे लुक को सिंपल, ग्रेसफुल और परफेक्ट बना दिया है.
10/10
डायना इस लुक में रॉयल और एलीगेंट अंदाज़ में नज़र आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक साड़ी पहनी है जिस पर गोल्डन बॉर्डर का खूबसूरत काम किया गया है. साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज़ और मिनिमल ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी क्लासी बना दिया है. खुले वेवी बाल और सटल मेकअप उनके पूरे लुक में ग्रेस और सोफिस्टिकेशन जोड़ रहे हैं.
डायना इस लुक में रॉयल और एलीगेंट अंदाज़ में नज़र आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक साड़ी पहनी है जिस पर गोल्डन बॉर्डर का खूबसूरत काम किया गया है. साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज़ और मिनिमल ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी क्लासी बना दिया है. खुले वेवी बाल और सटल मेकअप उनके पूरे लुक में ग्रेस और सोफिस्टिकेशन जोड़ रहे हैं.
Published at : 29 Oct 2025 10:55 AM (IST)
Tags :
Happy Bhag Jayegi Diana Penty Cocktail

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget