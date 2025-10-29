डायना पेंटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, सादगी में भी बला की खूबसूरत लगती है ये हसीना

डायना ने इस तस्वीर में ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक अपनाया है. उन्होंने लाल रंग का खूबसूरत एथनिक सूट पहना है, जिस पर गोल्डन ज़री और गोटा पट्टी का काम किया गया है. इसके साथ मैचिंग दुपट्टा उनके लुक में ग्रेस ऐड कर रहा है. गोल्डन जूतियाँ आउटफिट के साथ परफेक्ट मेल खा रही हैं. खुले बाल और न्यूड मेकअप ने उनके पूरे लुक को सिंपल, ग्रेसफुल और परफेक्ट बना दिया है.