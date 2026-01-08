चौमू प्रकरण को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) द्वारा गठित उच्चस्तरीय जांच समिति आज चौमू पहुंची. जांच समिति ने घटना स्थल कलिंदर मस्जिद पहुंचकर मौका-मुआयना किया तथा पीड़ित परिवारों से सीधे संवाद किया इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी बात भी रखी.

जांच समिति ने स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. साथ ही सर्वसमाज के लोगों, दुकानदारों एवं आम नागरिकों से संवाद कर वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया. आम जनता में प्रशासन और पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश और अविश्वास देखने को मिला. लोगों का आरोप है कि निर्दोष नागरिकों को बेवजह परेशान किया गया और झूठे मामलों में फंसाया गया.

समिति ने आश्वासन दिया कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर अति शीघ्र प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी जाएगी, ताकि पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु आगे की ठोस कार्रवाई की जा सके.

निर्दोषों पर अत्याचार नहीं सहेंगे

एम.डी.चोपदार ने कहा की कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से यह मानती है कि लोकतंत्र में भय, दमन और पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं है. निर्दोष लोगों पर हुए अत्याचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी. यहां बता दें कि बीते 25 दिसंबर को मस्जिद के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान तनाव हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

ये नेता रहे मौजूद

इस जांच दल में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस (अल्पसंख्यक विभाग) के अध्यक्ष एम. डी. चोपदार, फुलेरा विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर चौधरी, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़, चौमू विधायक शिखा मील बराला, पीसीसी प्रवक्ता राजेंद्र आर्य, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल, अल्पसंख्यक विभाग ग्रामीण ईस्ट के जिला अध्यक्ष सिराज अहमद, ग्रामीण वेस्ट के जिला अध्यक्ष असलम कुरैशी जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष आमिर शेखावाटी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.