हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSunny Deol पर टूटा दुखों का पहाड़, घर पहुंचे अजय देवगन, आलिया-रणबीर सहित ये दिग्गज सितारे

Sunny Deol पर टूटा दुखों का पहाड़, घर पहुंचे अजय देवगन, आलिया-रणबीर सहित ये दिग्गज सितारे

Dharmendra Death: सनी देओल और उनका परिवार एक्टर धर्मेंद्र को खोने के बाद काफी गम में हैं. ऐसे में उनका दुख बांटने मंगलवार के दिन कई सितारे एक्टर के घर पहुंचे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Dharmendra Death: सनी देओल और उनका परिवार एक्टर धर्मेंद्र को खोने के बाद काफी गम में हैं. ऐसे में उनका दुख बांटने मंगलवार के दिन कई सितारे एक्टर के घर पहुंचे.

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी फैमिली गहरे सदमे में हैं. ऐसे में बी-टाउन के सितारे सनी देओल के घर पहुंचकर उनका दुख कम करने की कोशिश में लगे हैं. मंगलवार के दिन इंडस्ट्री के कई दिग्गज अपने परिवार के साथ एक्टर के घर पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया. नीचे देखिए तस्वीरें....

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने जीजा और एक्टर सैफ अली खान के साथ सनी देओल के घर पर पहुंची थी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर भी दुख की घड़ी में देओल फैमिली से मिलने के लिए पहुंची थी.
फिल्ममेकर फराह खान भी सनी देओल के घर पर मंगलवार के दिन पहुंची. उनके चेहरे से भी इस बार हंसी गायब थी.
भोजपुरी-बॉलीवुड एक्टर रवि किशन भी सनी देओल और उनके परिवार से मिलने के लिए मंगलवार शाम एक्टर के घर पहुंचे.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी अपने पति और एक्टर ऱणबीर कपूर के साथ देओल परिवार के पास पहुंची. आलिया ने धर्मेंद्र के साथ ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में काम किया था.
एक्टर ऋतिक रोशन भी सनी देओल के घर पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर के साथ उनके पिता राकेश रोशन भी नजर आए.
दिग्गज एक्टर जितेंद भी अपने बेटे तुषार कपूर के साथ देओल फैमिली के दुख में शामिल हुए.
एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी मां भावना पांडे और पिता चंकी पांडे के साथ सनी देओल और उनके परिवार से मिलने पहुंची थी.
बॉलीवुड के फेमस सिंगर अनु मलिक भी सनी देओल के घर पर पहुंचे थे.
Published at : 25 Nov 2025 08:47 PM (IST)
