Sunny Deol पर टूटा दुखों का पहाड़, घर पहुंचे अजय देवगन, आलिया-रणबीर सहित ये दिग्गज सितारे
Dharmendra Death: सनी देओल और उनका परिवार एक्टर धर्मेंद्र को खोने के बाद काफी गम में हैं. ऐसे में उनका दुख बांटने मंगलवार के दिन कई सितारे एक्टर के घर पहुंचे.
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी फैमिली गहरे सदमे में हैं. ऐसे में बी-टाउन के सितारे सनी देओल के घर पहुंचकर उनका दुख कम करने की कोशिश में लगे हैं. मंगलवार के दिन इंडस्ट्री के कई दिग्गज अपने परिवार के साथ एक्टर के घर पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 25 Nov 2025 08:47 PM (IST)
