हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा एक ही वादा है किसी भी तरह से मुंबई को आगे लेकर जाना. इसके बाद भारत माता की जय और अबकी बार हल्क की हार जैसे नारे लगने लगते हैं.
अब तक आपने हल्क और टोनी स्टार्क को एंडगेम में दोस्त के तौर पर देखा होगा. जो तकनीक और माइंड से एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में तनाव और टकराव भी रहे है, खासकर जब हल्क का नियंत्रण खो जाता है, जिससे उनकी दोस्ती "जटिल" बन जाती है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों का अलग ही रूप वायरल हो रहा है जहां ये दोनों अब एंडगेम की चिंता छोड़ मुंबई और महाराष्ट्र की चिंता करने लगे हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में थानोस और टोनी स्टार्क ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर लिया है और अपने अपने तरीके से हूंकार भरते दिखाई दे रहे हैं.
टोनी स्टार्क ने जॉइन की बीजेपी
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें टोनी स्टार्क एक भरी सभा में बीजेपी जॉइन कर जोर जोर से नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. टोनी स्टार्क कहता है कि कल रात हल्क ने दूसरी पार्टी से नामांकन भरा और मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा हूं. हालांकि ये पूरा एआई वीडियो है, जिसमें टोनी का एआई किरदार कहता है कि हल्क का एक ही लक्ष्य है और वो है मुंबई की बर्बादी. मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा एक ही वादा है किसी भी तरह से मुंबई को आगे लेकर जाना. इसके बाद भारत माता की जय और अबकी बार थानोस की हार जैसे नारे लगने लगते हैं.
हल्क ने शिवसेना से भरा पर्चा
एक और वीडियो में हल्क शिवसेना के मंच पर खड़े होकर मुंबई के विकास का दम भरता दिखाई दे रहा है. वीडियो में मुंबई के बीएमसी चुनाव की बात हो रही है और विरोधी पार्टी पर हल्क भ्रष्टाचार के आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. इसके बाद हल्क मुंबई के विकास का वचन देता है और जय हिंद, जय महाराष्ट्र जैसे नारे लगाता है. अब वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं.
यूजर्स ने दोनों के जमकर लिए मजे
वीडियो को shivsenahulk और bjptonystark नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस बार टोनी स्टार्क ही जीतेगा. एक और यूजर ने तो टोनी पर वोट चोरी का आरोप तक लगा दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा हल्क को हल्कनाथ का नाम तक दे दिया.
