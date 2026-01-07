महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन

महाकुंभ से वायरल हुईं मोनालिसा सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. उनके फोटोज, वीडियोज, लुक्स सबकुछ वायरल रहता है. अब मोनालिसा को फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में देखा जाएगा. ये मोनालिसा की डेब्यू फिल्म है. इस फिल्म में वो अभिषेक त्रिपाठीके अपोजिट रोल में नजर आएंगी.

वायरल मोनालिसा का रोमांस

मोनालिसा फिल्म से जुड़े वीडियोज और फोटोज भी लगातार शेयर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया. इसमें वो एक्टर अभिषेक के साथ रोमांटिक सीन परफॉर्म करती दिखीं. वो झरने के नीचे अभिषेक संग डांस करती नजर आईं. दोनों साथ में डांस कर रहे थे. उनकी जोड़ी बहुत शानदार लग रही थी. इस वीडियो में मोनालिसा भी काफी ग्लैमरस अंदाज में दिखीं. उनका ट्रांसफॉर्मेंशन भी चर्चा में बना है. फिल्म को सनोज मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में अभिषेक के कैरेक्टर का नाम राज है.

इसके अलावा मोनालिसा सॉन्ग दिल जानिया में भी एक्टर समर्थ मेहता संग रोमांस करती नजर आईं. ये सॉन्ग 8 जनवरी को रिलीज होगा. गाने को लीजल राय ने गाया है. इसका टीजर भी वायरल है. इसके लिरिक्स गगनदीप सिंह ने लिखे हैं. वहीं राजा हरभजन सिंह का म्यूजिक है.

महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई थीं मोनालिसा

मालूम हो कि मोनालिसा महाकुंभ से वायरल हुई थीं. महाकुंभ में वो रुद्राक्ष की माला बेचते हुए नजर आई थीं. इस दौरान उनकी कजरारी आंखों ने लाइमलाइट लूट ली थी. उनके वीडियोज खूब वायरल हुए थे. इसके बाद से मोनालिसा ने ग्लैमर की दुनिया में करियर बनाने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की. पहले पढ़ाई शुरू की. इसके अलावा उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस बदला. मोनालिसा को कई फोटोशूट प्रोजेक्ट्स मिले. उन्होंने ब्राइडल फोटोशूट से लेकर ग्लैमरस अवतार तक सबकुछ कैरी किया है.

अब वो एक्ट्रेस बनने जा रही हैं और पहली फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दिखेंगी. फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेसब्र हैं.