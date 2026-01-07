हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे

BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे

NCP Ajit Pawar Manifesto: घोषणापत्र में एनसीपी अजित पवार ने कहा कि हम मुंबई को सिर्फ एक शहर नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा शहर मानते हैं जो हर मुंबईकर के सपनों को पूरा करे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी चुनाव को लेकर अजित पवार की एनसीपी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. इसमें पार्टी ने वादा किया है कि एनसीपी मुंबई को एक वर्ल्ड-क्लास, सबको साथ लेकर चलने वाला और खुशहाल शहर बनाने के लिए कमिटेड है.

घोषणा पत्र में एनसीपी अजित पवार ने कहा "हम मुंबई को सिर्फ़ एक शहर नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा शहर मानते हैं जो हर मुंबईकर के सपनों को पूरा करे. 'मुंबईकर' इस ​​शहर का चेहरा है. इन मुंबईकरों के सपनों को पूरा करने के वादे के साथ, NCP म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में वोटरों के सामने है.

अजित पवार की पार्टी ने मेनिफेस्टो में कहा, "एनसीपी का 'आपली मुंबई' 'सबके लिए मुंबई' का साफ़ विज़न है। जिसमें गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सभी को बराबर मौके मिलेंगे." एनसीपी यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि मुंबईकरों की आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के तीन प्रिंसिपल के हिसाब से इस शहर में सोशल हार्मनी बनी रहे, साथ ही मुंबई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असरदार प्लान और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो. शिव-शाह-फले-अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों की विरासत, जो महाराष्ट्र का मंत्र है.

NCP के मुंबईकर्स से वादे

इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट:

मुंबई में सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का मॉडर्नाइजेशन; 5 साल में 500 km नई सड़कों का कंस्ट्रक्शन.

स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत CCTV, Wi-Fi और डिजिटल सर्विसेज़ का विस्तार.

मुंबई के फाइनेंशियल हब के तौर पर BKC, वर्ली और पूर्वी उपनगरों का डेवलपमेंट; नए एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनाना.

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोबाइल कंट्रोल सेंटर के साथ 'स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल' सिस्टम लगाना.

इंटरनल रोड नेटवर्क खोलकर ट्रैफिक कंट्रोल.

पानी की सप्लाई:

पुरानी चॉल और झुग्गी-झोपड़ियों में मुफ्त पानी की सप्लाई.

24x7 साफ़ और ज्यादा पानी की सप्लाई पक्की; पानी का लीकेज रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी.

पानी बचाने, दोबारा इस्तेमाल करने और बांटने के सिस्टम को असरदार बनाने के लिए 'जल समृद्ध नगर अभियान'

2030 तक 'स्मार्ट वॉटर मीटर' के ज़रिए वॉटर लिटरेट वार्ड मिशन

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट:

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी: रीसाइक्लिंग प्लांट बढ़ाएँ और प्लास्टिक बैन को और कड़ा करें.

मुंबई में नालों और नदियों को साफ़ करने के लिए 'रिवर रिवाइटलाइज़ेशन' कैंपेन: भारी बारिश के दौरान बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए नया ड्रेनेज सिस्टम.

सॉलिड वेस्ट टैक्स का असरदार डिज़ाइन.

सॉलिड वेस्ट को सस्टेनेबल तरीके से अलग करने और अलग करने के लिए नागरिकों को इनाम देने के लिए एक 'वेस्ट क्रेडिट सर्टिफिकेट' सिस्टम लागू किया जाएगा.

लाड-पेज समिति पॉलिसी के अनुसार सफ़ाई कर्मचारियों के लिए मुफ़्त घर और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम.

हेल्थ:

हर वार्ड में एडवांस्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मुफ़्त मेडिकल चेक-अप और Covid-19 जैसी महामारी के लिए तैयारी.

हर हॉस्पिटल में रोज़ाना की जानकारी के लिए एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट 'डैश बोर्ड' सिस्टम लगाया जाएगा.

2407 म्युनिसिपल हॉस्पिटल को डायग्नोस्टिक और टेली-कंसल्टिंग सुविधाओं के साथ 'UHWC' में बदलना.

हर म्युनिसिपल स्कूल में स्टूडेंट्स को 'हेल्थ कार्ड' देना.

'आरोग्य संपन्न नगर' के तहत मेंटल हेल्थ, एडिक्शन काउंसलिंग

और रिहैबिलिटेशन सेंटर को जोड़ना.

आवारा कुत्तों पर असरदार कंट्रोल और पालतू कुत्तों के लाइसेंस को असरदार तरीके से लागू करना.

एजुकेशन:

म्युनिसिपल स्कूलों का मॉडर्नाइज़ेशन: डिजिटल क्लासरूम और फ़्री न्यूट्रिशनल मील स्कीम.

AI टेक्नोलॉजी पर आधारित स्मार्ट क्लासरूम और स्कूलों का बड़े पैमाने पर डिजिटलाइज़ेशन.

वार्ड में करियर गाइडेंस के साथ अच्छी तरह से इक्विप्ड लाइब्रेरी और फ़्री स्टडी सेंटर बनाना.

सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप.

संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटरनिटी के एसेज़ के साथ काबिल और सिविलाइज़्ड सिटिज़नशिप के मॉड्यूल पर असरदार ट्रेनिंग.

सेकेंडरी एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शामिल करना.

एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी:

मुंबई को 'ग्रीन सिटी' बनाना, 10 लाख पेड़ लगाना और पार्कों को बढ़ाना.

सप्लाई कंट्रोल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक बसों और CNG गाड़ियों को बढ़ावा देना.

कोस्टल प्रोटेक्शन और मैंग्रोव फ़ॉरेस्ट का कंज़र्वेशन: क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 'क्लाइमेट रेजिलिएंट मुंबई' स्कीम.

डस्ट-फ्री मुंबई के लिए मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल

ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन:

मुंबई लोकल ट्रेन और मेट्रो का विस्तार: नई लाइनों और स्टेशनों के लिए सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन,

ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और पार्किंग की सुविधा.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह और ई-बाइक शेयरिंग स्कीम.

मुंबई मेट्रो में दिव्यांगों के लिए पूरी छूट के साथ-साथ कई सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा.

इस बात पर खास ध्यान दिया जाएगा कि सभी पैदल चलने वाले रास्ते (फुटपाथ) अतिक्रमण-मुक्त रहें ताकि दिव्यांग, बच्चे, छात्र और सीनियर सिटिजन समेत सभी सुरक्षित रूप से चल सकें.

हर वार्ड में एक नागरिक समिति बनाने और हॉकर पॉलिसी को असरदार तरीके से लागू करने के लिए नगर निगम और अतिक्रमण-मुक्त विभाग के साथ रामांतराय स्थापित करने का एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी.

हाउसिंग और स्लम रिहैबिलिटेशन:

प्राइवेट ज़मीन पर अफ़ोर्डेबल हाउसिंग स्कीम

1 लाख नए घरों का कंस्ट्रक्शन और SRA स्कीम को तेज़ी से लागू करना.

स्लम में रहने वालों के लिए बेसिक सुविधाएं मुफ्त मालिकाना हक़ और डेवलपमेंट के हक

अनऑथराइज़्ड कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने और रेगुलराइज़ करने के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी.

700 sq ft तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करना.

महिला सुरक्षा और एम्पावरमेंट:

महिलाओं के लिए 'सुरक्षित मुंबई' कैंपेन: CCTV, हेल्पलाइन और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाना.

महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुफ़्त ट्रेनिंग और लोन स्कीम; चाइल्डकेयर सेंटर बढ़ाना.

जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने और महिलाओं के लिए सीटों के रिज़र्वेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन.

वर्किंग वुमन हॉस्टल को असरदार तरीके से बनाना.

युवा और रोजगार:

युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, IT, टूरिज़्म और स्टार्टअप्स में रोज़गार के मौके.

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर जॉब फेयर और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम.

स्पोर्ट्स सुविधाओं का डेवलपमेंट: मुंबई में ओलंपिक-ग्रेड स्टेडियम और यूथ क्लब.

हर वार्ड में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे और शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग कोर्स के ज़रिए स्किल्ड मैनपावर तैयार करने पर फोकस किया जाएगा.

करप्शन और ट्रांसपेरेंसी:

ई-गवर्नेंस के ज़रिए सभी सर्विसेज़ ऑनलाइन: करप्शन-फ्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन.

पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए बोर्ड कमेटी और ऑडिट सिस्टम; बजट का ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल.

24x7 हेल्पलाइन और नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 07 Jan 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP MUMBAI MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
Advertisement

वीडियोज

BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
हेल्थ
Bronchial Asthma: सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
शिक्षा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget