बांग्लादेश क्रिकेट टीम को अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत में ही खेलने होंगे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने मांग की थी कि उनके मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला 10 जनवरी तक लिया जाएगा, लेकिन साफ है कि शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल पिछले साल नवंबर में जारी हो चुका था. भारत के 5 (अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई) और श्रीलंका के 2 (कोलंबो और कैंडी) शहरों में सभी मैच खेले जाएंगे. पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी, जबकि ग्रुप बी के सारे ग्रुप मुकाबले भी श्रीलंका में होंगे. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ग्रुप सी में शामिल है, जिसमें उनके साथ इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली हैं.

भारत में 2 शहरों में होंगे बांग्लादेश के चारों मैच

ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम को 4-4 मैच खेलने हैं. बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को है. ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा. बांग्लादेश को शुरूआती 3 मैच इसी वेन्यू पर खेलने हैं. चौथे और ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच के लिए टीम मुंबई जाएगी. वानखेड़े में बांग्लादेश का मुकाबला नेपाल के साथ है, जो 17 फरवरी को होगा.

7 फरवरी: बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज (ईडन गार्डन्स, कोलकाता)

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) 9 फरवरी: बांग्लादेश बनाम इटली (ईडन गार्डन्स, कोलकाता)

बांग्लादेश बनाम इटली (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) 14 फरवरी: बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड (ईडन गार्डन्स, कोलकाता)

बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) 17 फरवरी: बांग्लादेश बनाम नेपाल (वानखेड़े, मुंबई)

बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट करना मुश्किल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब एक महीने का समय बचा हुआ है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें खेलेंगी, कुल 8 वेन्यू पर सभी मैच तय हो चुके हैं. अगर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं तो अन्य टीमों को भी परेशानी होगी. वहीं अब टीमों के होटल आदि की बुकिंग भी हो चुकी है. ब्रॉडकास्ट और अन्य टीमें भी तैयारियां कर चुकी हैं, ऐसे में इतनी जल्दी शेड्यूल में बदलाव करना असंभव है. आईसीसी ने बीसीबी की मांग को खारिज कर दिया है, जिस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है.