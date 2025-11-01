धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्में, एक्शन से लेकर लव स्टोरी तक सब हैं एक से बढ़कर एक

धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म 'शोले' उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है. फिल्म में उन्होंने ‘वीरू’ के किरदार से दर्शकों को खूब हंसाया और इंप्रेस किया. उनके डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने इस फिल्म को हमेशा के लिए क्लासिक बना दिया. आज भी “वीरू” नाम सुनते ही धर्मेंद्र की मुस्कान और मस्तीभरा अंदाज़ याद आ जाता है.