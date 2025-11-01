धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्में, एक्शन से लेकर लव स्टोरी तक सब हैं एक से बढ़कर एक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्में, एक्शन से लेकर लव स्टोरी तक सब हैं एक से बढ़कर एक

Dharmendra 10 Best Films: धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक्शन, रोमांस और ड्रामा हर जॉनर में शानदार फिल्में दी हैं. देखें उनकी 10 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जो आज भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 01:07 PM (IST)
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी हैं. रोमांस हो या एक्शन, कॉमेडी हो या इमोशन,हर जॉनर में उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता. शोले से लेकर तुम हसीन मैं जवान तक, धर्मेंद्र ने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत बना दिया. आज भी उनकी फिल्में दर्शकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी अपने दौर में थीं.

1/10
धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म 'शोले' उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है. फिल्म में उन्होंने ‘वीरू’ के किरदार से दर्शकों को खूब हंसाया और इंप्रेस किया. उनके डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने इस फिल्म को हमेशा के लिए क्लासिक बना दिया. आज भी “वीरू” नाम सुनते ही धर्मेंद्र की मुस्कान और मस्तीभरा अंदाज़ याद आ जाता है.
2/10
"फूल और पत्थर" धर्मेंद्र के करियर की सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और पहचान दिलाई. यह फिल्म एक बड़ी हिट थी और धर्मेंद्र पहली बार बड़े पर्दे पर शर्टलेस नजर आए थे, जिससे उन्हें 'ही-मैन' की छवि मिली.
3/10
'मेरा गाँव मेरा देश' में धर्मेंद्र ने एक्शन और इमोशन दोनों का बेहतरीन मेल दिखाया. इस फिल्म में उनका दमदार और प्रभावशाली किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया. गांव की कहानी पर बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र का अंदाज आज भी दर्शकों को याद है.
4/10
धर्मेंद्र की 'सीता और गीता' उन फिल्मों में से एक है, जिसमें उनका मज़ेदार और चार्मिंग अंदाज़ खूब पसंद किया गया. हेमा मालिनी और संजीव कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने पर्दे पर कमाल की केमिस्ट्री दिखाई.
5/10
'शराफत' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने एक ईमानदार और नेकदिल इंसान का रोल निभाया. फिल्म में उनका गंभीर लेकिन दिल छू लेने वाला अंदाज़ दर्शकों को बहुत पसंद आया था.
6/10
'प्यार ही प्यार' एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने अपने चार्म और सादगी से दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म में उनके और वैजयंतीमाला के बीच की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया था, और इसके गाने भी उस दौर में सुपरहिट रहे.
7/10
'धर्म और कानून' में धर्मेंद्र ने ऐसे किरदार में काम किया जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों. फिल्म में उनका सख्त लेकिन न्यायप्रिय अंदाज़ दर्शकों को बहुत पसंद आया और यही रोल उनकी मजबूत छवि को और पक्का कर गया.
8/10
'आई मिलन की बेला' धर्मेंद्र के शुरुआती करियर की उन फिल्मों में से है, जिसने उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान दिलाई. फिल्म में उनका सरल और दिल छू लेने वाला अंदाज़ दर्शकों को बहुत पसंद आया था. इसके गाने और प्रेम कहानी आज भी लोगों को याद हैं.
9/10
'फौजी' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है. फिल्म में धर्मेंद्र ने एक बहादुर सैनिक का किरदार निभाया था. इस रोल में उन्होंने देशभक्ति और जज़्बे को बड़ी खूबसूरती से दिखाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
10/10
'तुम हसीन मैं जवान' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म में रोमांस के साथ-साथ हल्का-फुल्का ह्यूमर भी देखने को मिलता है.
Published at : 01 Nov 2025 01:07 PM (IST)
