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सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार स्पॉट हुईं दीपिका पादुकोण, पति रणवीर सिंह भी दिखे, Photos
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को सोमवार देर रात में स्पॉट किया गया. दोनों साथ में एयरपोर्ट पर दिखे. प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका पहली बार पब्लिक में दिखीं.
दीपिका पादुकोण हैप्पी स्पेस में हैं. वो अब दूसरी बार मां बनने वाली हैं. दीपिका ने कुछ समय पहले ही अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की.
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Published at : 28 Apr 2026 07:44 AM (IST)
Tags :Deepika Padukone Ranveer SIngh
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