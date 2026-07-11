48 हजार गानों का रिकॉर्ड बनाने वाली दिग्गज सिंगर 'जानकी अम्मा' का निधन, शोक में डूबी इंडस्ट्री

S Janaki Passes Away: फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. साउथ की स्वर कोकिला कही जाने वाली दिग्गज गायिका एस जानकी का निधन हो गया है. उन्होंने 11 जुलाई, 2026 को 88 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. वो अपने आखिरी समय में मैसूर में थीं. सिंगर की मौत की जानकारी उनके परिवार की ओर से कंफर्म की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया सेलेब्स और फैंस तक शोक व्यक्त कर रहे हैं.

पोती ने कंफर्म की सिंगर की मौत की खबर

एस जानकी की मौत की पुष्टि उनकी पोती अप्सला वैदुला ने कंफर्म की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की और इसे साझा करने के साथ ही लिखा, 'बहुत ही दुख के साथ मैं अपनी दादी और सिंगर एस जानकी के निधन की खबर आपके साथ साझा कर रही हूं. उन्होंने अपनी अंतिम सांस परिवार के बीच ली. उनके सदाबहार गानों से लाखों लोगों को मिली खुशी के लिए हमेशा उनके आभारी हैं. वो दुनिया के लिए आइकॉनिक आवाज थीं. उन्होंने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक यादगार गाने दिए. हम गुजारिश करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार को प्राइवेसी दें.'

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सेलेब्स ने जताया दुख

आपको बता दें कि एस जानकी की मौत की खबर ने सेलेब्स तक को हैरान कर दिया. उनकी मौत से इंडस्ट्री में मातम पसर गया. सेलेब्स सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं. इसी कड़ी में कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट शेयर की और लिखा, 'आपका गाना हमेशा गूंजता रहेगा. मां, मैं वो प्यार कहां ढूंढूं? इस दुख को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. सभी के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं.'

इसके साथ ही संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'जानकी अम्मा आपकी आत्मा को शांति मिले. आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा. ओम शांति.' वहीं, रजनीकांत ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और लिखा, 'अपनी मधुर आवाज से पीढ़ियों को खुश करने वाली उनकी आत्मा को शांति मिले.'

பாடல் என்றும் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பை எங்கு தேடுவேன் அம்மா?



இறக்கி வைக்கமுடியாத சோகம் பலர்க்கும் இருக்கும். அவர்க்கெல்லாம் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 11, 2026

सीएम विजय जोसेफ ने भी जताया दुख

इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम विजय जोसेफ ने भी एस जानकी की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, 'एस जानकी दिग्गज सिंगर थीं, जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से लाखों दिलों में जगह बनाई. उनके निधन की खबर से काफी दुख हुआ. उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी समेत कई भाषाओं में हजारों गाने गाए. एस जानकी ने संगीत की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी. कई नेशनल अवॉर्ड्स भी जीते.' विजय ने अपनी पोस्ट में आखिरी में कहा कि ये क्षति कभी पूरी ना होने वाली है. उन्होंने परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की.

இந்தியத் திரையிசை உலகில் தனது தனித்துவமான குரலால் பல தலைமுறைகளின் இதயங்களை வென்ற பழம்பெரும் பின்னணிப் பாடகி திருமதி எஸ். ஜானகி அவர்களின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.



தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களைப் பாடி, இசை… — CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 11, 2026

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48 हजार गानों का बना चुकीं रिकॉर्ड

यही नहीं, एस जानकी के करियर के बारे में बात की जाए तो वो एक बेहतरीन सिंगर के साथ ही शानदार म्यूजिक कंपोजर भी थीं. उन्होंने साउथ फिल्मों में ढेरों गाने गाए. इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी हजारों गाने गाए हैं. उन्हें लता मंगेशकर के जैसे ही साउथ की स्वर कोकिला कहा जाता था. फैंस प्यार से जानकी अम्मा कहते थे. वो अपने करियर में 48 हजार से ज्यादा गाना गाने का भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं.