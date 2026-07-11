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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा48 हजार गानों का रिकॉर्ड बनाने वाली दिग्गज सिंगर 'जानकी अम्मा' का निधन, शोक में डूबी इंडस्ट्री

48 हजार गानों का रिकॉर्ड बनाने वाली दिग्गज सिंगर 'जानकी अम्मा' का निधन, शोक में डूबी इंडस्ट्री

S Janaki Passes Away: साउथ सिनेमा की 'कोकिला' कही जाने वाली दिग्गज सिंगर एस जानकी का निधन हो गया है. उन्होंने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनकी मौत से इंडस्ट्री में शौक की लहर दौड़ गई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Jul 2026 10:51 PM (IST)
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S Janaki Passes Away: फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. साउथ की स्वर कोकिला कही जाने वाली दिग्गज गायिका एस जानकी का निधन हो गया है. उन्होंने 11 जुलाई, 2026 को 88 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. वो अपने आखिरी समय में मैसूर में थीं. सिंगर की मौत की जानकारी उनके परिवार की ओर से कंफर्म की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया सेलेब्स और फैंस तक शोक व्यक्त कर रहे हैं.

पोती ने कंफर्म की सिंगर की मौत की खबर

एस जानकी की मौत की पुष्टि उनकी पोती अप्सला वैदुला ने कंफर्म की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की और इसे साझा करने के साथ ही लिखा, 'बहुत ही दुख के साथ मैं अपनी दादी और सिंगर एस जानकी के निधन की खबर आपके साथ साझा कर रही हूं. उन्होंने अपनी अंतिम सांस परिवार के बीच ली. उनके सदाबहार गानों से लाखों लोगों को मिली खुशी के लिए हमेशा उनके आभारी हैं. वो दुनिया के लिए आइकॉनिक आवाज थीं. उन्होंने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक यादगार गाने दिए. हम गुजारिश करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार को प्राइवेसी दें.'

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सेलेब्स ने जताया दुख

आपको बता दें कि एस जानकी की मौत की खबर ने सेलेब्स तक को हैरान कर दिया. उनकी मौत से इंडस्ट्री में मातम पसर गया. सेलेब्स सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं. इसी कड़ी में कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट शेयर की और लिखा, 'आपका गाना हमेशा गूंजता रहेगा. मां, मैं वो प्यार कहां ढूंढूं? इस दुख को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. सभी के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं.'

इसके साथ ही संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'जानकी अम्मा आपकी आत्मा को शांति मिले. आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा. ओम शांति.' वहीं, रजनीकांत ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और लिखा, 'अपनी मधुर आवाज से पीढ़ियों को खुश करने वाली उनकी आत्मा को शांति मिले.'

सीएम विजय जोसेफ ने भी जताया दुख

इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम विजय जोसेफ ने भी एस जानकी की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, 'एस जानकी दिग्गज सिंगर थीं, जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से लाखों दिलों में जगह बनाई. उनके निधन की खबर से काफी दुख हुआ. उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी समेत कई भाषाओं में हजारों गाने गाए. एस जानकी ने संगीत की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी. कई नेशनल अवॉर्ड्स भी जीते.' विजय ने अपनी पोस्ट में आखिरी में कहा कि ये क्षति कभी पूरी ना होने वाली है. उन्होंने परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की.

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48 हजार गानों का बना चुकीं रिकॉर्ड

यही नहीं, एस जानकी के करियर के बारे में बात की जाए तो वो एक बेहतरीन सिंगर के साथ ही शानदार म्यूजिक कंपोजर भी थीं. उन्होंने साउथ फिल्मों में ढेरों गाने गाए. इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी हजारों गाने गाए हैं. उन्हें लता मंगेशकर के जैसे ही साउथ की स्वर कोकिला कहा जाता था. फैंस प्यार से जानकी अम्मा कहते थे. वो अपने करियर में 48 हजार से ज्यादा गाना गाने का भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 10:26 PM (IST)
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