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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडThe Odyssey Premiere: 'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

The Odyssey Premiere: 'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

The Odyssey Premiere Photos: क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिया में प्रीमियर हुआ, जिसमें हिंदी सिनेमा जगत के कई सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर शिरकत की. देखिए फोटोज.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 11 Jul 2026 09:51 PM (IST)
The Odyssey Premiere Photos: क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिया में प्रीमियर हुआ, जिसमें हिंदी सिनेमा जगत के कई सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर शिरकत की. देखिए फोटोज.

हॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलान फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर चर्चा में हैं. इसका सबसे पहले प्रीमियर इंडिया में हुआ और फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग में हिंदी सिनेमा जगत के कई सेलेब्स ने शिरकत की. उन्होंने रेड कार्पेट पर ग्लैमर का जादू बिखेरा है. देखिए फोटोज...

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क्रिस्टोफर नोलान, मैट और टॉम हॉलैंड एक साथ पोज देते हुए दिखे. हॉलीवुड के तीन स्टार एक साथ रेड कार्पेट पर पोज देते हुए दिखे. फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले टॉम हॉलैंड ने कहा था, 'द ओडिसी का सबसे पहले भारत में प्रीमियर किया जा रहा है.'
क्रिस्टोफर नोलान, मैट और टॉम हॉलैंड एक साथ पोज देते हुए दिखे. हॉलीवुड के तीन स्टार एक साथ रेड कार्पेट पर पोज देते हुए दिखे. फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले टॉम हॉलैंड ने कहा था, 'द ओडिसी का सबसे पहले भारत में प्रीमियर किया जा रहा है.'
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'द ओडिसी' के प्रीमियर में एक्ट्रेस श्रुति हासन ने भी शिरकत की. इस दौरान वो ग्रे कलर के गाउन में नजर आईं. एक्ट्रेस ने न्यूड मेकअप के साथ लुक को कंप्लीट किया था.
'द ओडिसी' के प्रीमियर में एक्ट्रेस श्रुति हासन ने भी शिरकत की. इस दौरान वो ग्रे कलर के गाउन में नजर आईं. एक्ट्रेस ने न्यूड मेकअप के साथ लुक को कंप्लीट किया था.
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वहीं, रेड कार्पेट पर प्रतीक बब्बर भी पहुंचे थे. वो रेड कार्पेट पर पत्नी के साथ पहुंचे और दोनों ने मैचिंग ब्लैक कलर की ड्रैस कैरी की थी.
वहीं, रेड कार्पेट पर प्रतीक बब्बर भी पहुंचे थे. वो रेड कार्पेट पर पत्नी के साथ पहुंचे और दोनों ने मैचिंग ब्लैक कलर की ड्रैस कैरी की थी.
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इसके साथ ही 'द ओडिसी' में डिंपल कपाड़िया की नातिन भी पहुंचीं. इस दौरान नाओमिका सरन को ब्लैक कलर की साड़ी में देखा गया और ऑफ शोल्डर ब्लाउज में वो कमाल लगीं.
इसके साथ ही 'द ओडिसी' में डिंपल कपाड़िया की नातिन भी पहुंचीं. इस दौरान नाओमिका सरन को ब्लैक कलर की साड़ी में देखा गया और ऑफ शोल्डर ब्लाउज में वो कमाल लगीं.
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एक्ट्रेस सौम्या टंडन का भी इस दौरान ग्लैमरस अवतार देखने के लिए मिला, ऑफ शोल्डर गाउन के साथ ही एक्ट्रेस को खुले बालों में देखा गया. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था.
एक्ट्रेस सौम्या टंडन का भी इस दौरान ग्लैमरस अवतार देखने के लिए मिला, ऑफ शोल्डर गाउन के साथ ही एक्ट्रेस को खुले बालों में देखा गया. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था.
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'द ओडिसी' के प्रीमियर में अरमान मलिक और आशना श्रॉफ ने साथ में शिरकत की. इस दौरान दोनों साथ में पोज देते दिखे और कमाल लग रहे थे.
'द ओडिसी' के प्रीमियर में अरमान मलिक और आशना श्रॉफ ने साथ में शिरकत की. इस दौरान दोनों साथ में पोज देते दिखे और कमाल लग रहे थे.
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रेड कार्पेट पर पार्वती भी पहुंचीं. इस दौरान उन्हें थाई हाई स्लिट गाउन में देखा गया. ब्लू कलर की ड्रेस में वो कमाल लगीं.
रेड कार्पेट पर पार्वती भी पहुंचीं. इस दौरान उन्हें थाई हाई स्लिट गाउन में देखा गया. ब्लू कलर की ड्रेस में वो कमाल लगीं.
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'द ओडिसी' के प्रीमियर में एलनाज नौरोजी का क्या खूब लुक देखने के लिए मिला. इस दौरान एक्ट्रेस को व्हाइट कलर की ड्रेस में पोज देते हुए देखा गया.
'द ओडिसी' के प्रीमियर में एलनाज नौरोजी का क्या खूब लुक देखने के लिए मिला. इस दौरान एक्ट्रेस को व्हाइट कलर की ड्रेस में पोज देते हुए देखा गया.
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बोमन ईरानी इस प्रीमियर का हिस्सा बने. उन्होंने सूट बूट में रेड कार्पेट पर शिरकत की थी.
बोमन ईरानी इस प्रीमियर का हिस्सा बने. उन्होंने सूट बूट में रेड कार्पेट पर शिरकत की थी.
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'द ओडिसी' के प्रीमियर में जिम सरभ ने ब्लैक सूट में शिरकत की थी और वाइफ भी उनके साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों ने मैचिंग ड्रेस में पोज दिया और वो साथ में कमाल लग रहे थे.
'द ओडिसी' के प्रीमियर में जिम सरभ ने ब्लैक सूट में शिरकत की थी और वाइफ भी उनके साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों ने मैचिंग ड्रेस में पोज दिया और वो साथ में कमाल लग रहे थे.
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इस प्रीमियर का हिस्सा डिंपल कपाड़िया भी बनीं. इस दौरान उनका स्टाइलिश लुक देखते ही बना. उन्होंने नातिन के साथ भी पोज दिया था.
इस प्रीमियर का हिस्सा डिंपल कपाड़िया भी बनीं. इस दौरान उनका स्टाइलिश लुक देखते ही बना. उन्होंने नातिन के साथ भी पोज दिया था.
Published at : 11 Jul 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
The Odyssey

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