एक्सप्लोरर
The Odyssey Premiere: 'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा
The Odyssey Premiere Photos: क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिया में प्रीमियर हुआ, जिसमें हिंदी सिनेमा जगत के कई सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर शिरकत की. देखिए फोटोज.
हॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलान फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर चर्चा में हैं. इसका सबसे पहले प्रीमियर इंडिया में हुआ और फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग में हिंदी सिनेमा जगत के कई सेलेब्स ने शिरकत की. उन्होंने रेड कार्पेट पर ग्लैमर का जादू बिखेरा है. देखिए फोटोज...
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 11 Jul 2026 09:51 PM (IST)
Tags :The Odyssey
बॉलीवुड
11 Photos
'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
10 Photos
7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा
बॉलीवुड
9 Photos
'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos
बॉलीवुड
7 Photos
71 की उम्र में भी कयामत ढा रही हैं रेखा, अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में खूबसूरती से लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड
9 Photos
बनारसी ब्रोकैड से तैयार किया गया अंशुला कपूर का मॉडर्न आउटफिट, वेडिंग रिसेप्शन में दिखा ग्लैमरस लुक
बॉलीवुड
7 Photos
सिल्क साड़ी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं जाह्नवी कपूर, बहन अंशुला के रिसेप्शन में बिखेरा हुस्न का जलवा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'जो नफरत करेगा, उसकी जान ले सकती हूं...', 'लॉक अप 2' से बाहर हुईं सुनीता आहूजा, गोविंदा को लेकर कही ये बात
मनोरंजन
Live Updates: 50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
मनोरंजन
सुपर ब्लास्ट है ये वीकेंड, 'पेद्दी' समेत नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं ये 5 धमाकेदार साउथ फिल्में
मनोरंजन
रिलीज से पहले थलापति विजय की 'जन नायकन' का दिखा क्रेज, 1 घंटे में बिकी हजारों टिकट
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
10 Photos
7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा
शिवाजी सरकार
Opinion