क्रिस्टोफर नोलान, मैट और टॉम हॉलैंड एक साथ पोज देते हुए दिखे. हॉलीवुड के तीन स्टार एक साथ रेड कार्पेट पर पोज देते हुए दिखे. फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले टॉम हॉलैंड ने कहा था, 'द ओडिसी का सबसे पहले भारत में प्रीमियर किया जा रहा है.'