9 एयरबैग वाली ये 7-सीटर इतनी कीमत पर हुई लॉन्च, लंबे सफर को बना देगी आसान

Volkswagen ने भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम एसयूवी Tayron Life लॉन्च कर दी है. इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 41.99 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इस मॉडल को उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो एक बड़ी, शानदार और फीचर से भरपूर एसयूवी खरीदना चाहते हैं.

नई Tayron Life का डिजाइन काफी आकर्षक और दमदार है. कार के सामने की तरफ बड़ी ग्रिल, स्टाइलिश एलईडी हेडलाइट्स और चमकता हुआ फॉक्सवैगन का लोगो दिया गया है, जिससे यह पहली नजर में ही प्रीमियम कार का एहसास कराती है. इसके अलावा 18 इंच के अलॉय व्हील, मजबूत बॉडी और मॉडर्न डिजाइन इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं. कंपनी ने इसे कई कलर में पेश किया है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कलर चुन सकें.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

कार के अंदर बैठने पर भी प्रीमियम फील मिलता है. इसमें बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिससे म्यूजिक, नेविगेशन और कार की कई सेटिंग्स आसानी से कंट्रोल की जा सकती हैं. इसमें मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, आरामदायक सीटें, अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर और लेगरूम की वजह से लंबी यात्रा भी आरामदायक बन जाती है. फैमिली के साथ सफर करने वालों के लिए इसमें सामान रखने की भी अच्छी जगह मिलती है.

इस एसयूवी में 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 204 पीएस की पावर और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जिससे गाड़ी बेहद स्मूद तरीके से चलती है. इसमें 4Motion ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, जिसकी मदद से यह कार खराब सड़कों, पहाड़ी रास्तों और बारिश जैसी स्थितियों में भी बेहतर पकड़ और संतुलन बनाए रखती है.

गाड़ी की सेफ्टी और बुकिंग

सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है. इस एसयूवी में 9 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कई मॉडर्न सुरक्षा तकनीकें दी गई हैं. इसके अलावा इसमें लेवल-2 ADAS फीचर भी मिलता है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और अन्य स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. ये तकनीकें ड्राइवर की मदद करती हैं और दुर्घटना की आशंका को कम करती हैं.

फॉक्सवैगन ने इस कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है. कंपनी को उम्मीद है कि प्रीमियम एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों को यह नया मॉडल काफी पसंद आएगा. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और इसी कीमत वाली अन्य प्रीमियम एसयूवी से होगा.

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