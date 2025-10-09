एक्सप्लोरर
मॉडलिंग के दौरान ऐसा था चिराग पासवान का लुक.... ये तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे आप
Chirag Paswan Photos: केबिनेट मंत्री चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से वो चर्चा में हैं. चिराग ने राजनीति में कदम रखने से पहले बॉलीवुड में भी काम किया है.
केबिनेट मंत्री चिराग पासवान हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं. राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी. आइए आपको उनकी पुरानी फोटोज दिखाते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Oct 2025 10:40 AM (IST)
Tags :Chirag Paswan BIHAR ELECTION
बॉलीवुड
7 Photos
रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
43 और 45 साल की उम्र वाली ये दो बॉलीवुड हसीनाएं आज भी हैं नंबर 1, एक तो हॉलीवुड क्वीन बन गई
बॉलीवुड
10 Photos
Karwa Chauth 2025: ये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
दिव्या भारती की 10 तस्वीरें, खूबसूरती बेमिसाल, जिंदा होतीं तो इनके सामने नहीं टिक पाती कोई भी एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
पॉलिटिकल करियर के सिल्वर जुबिली पर नीना गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, कहा– 'हमें आप पर गर्व है'
बॉलीवुड
10 Photos
सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में बम ब्लास्ट नहीं अवैध पटाखों की वजह से हुआ धमाका, स्कूटी मालिक का नाम आया सामने
इंडिया
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion