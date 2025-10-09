हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मॉडलिंग के दौरान ऐसा था चिराग पासवान का लुक.... ये तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे आप

मॉडलिंग के दौरान ऐसा था चिराग पासवान का लुक.... ये तस्वीरें देख हैरान रह जाएंगे आप

Chirag Paswan Photos: केबिनेट मंत्री चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से वो चर्चा में हैं. चिराग ने राजनीति में कदम रखने से पहले बॉलीवुड में भी काम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 10:40 AM (IST)
Chirag Paswan Photos: केबिनेट मंत्री चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से वो चर्चा में हैं. चिराग ने राजनीति में कदम रखने से पहले बॉलीवुड में भी काम किया है.

केबिनेट मंत्री चिराग पासवान हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं. राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी. आइए आपको उनकी पुरानी फोटोज दिखाते हैं.

चिराग पासवान के लुक्स से लोग अक्सर इंप्रेस होते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है.
चिराग ने पढ़ाई के बाद करियर की शुरुआत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से की थी. उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की थी.
चिराग की मॉडलिंग के दिनों की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. जिन्हें देखकर पहचान पाना मुश्किल होता है.
लंबे और स्ट्रेट बालों में चिराग को पहचान पाना आपके लिए मुश्किल होगा.
मगर उस समय में उनका ये लुक खूब वायरल हुआ था. लोगों ने उनके इस लुक की काफी तारीफ की थी.
चिराग ने बॉलीवुड में भी कदम रखा था. उन्होंने कंगना के साथ फिल्म मिले ना मिले हम में काम किया था.
चिराग की ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी. उसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली थी औऱ अब वो इसी में एक्टिव हैं.
Published at : 09 Oct 2025 10:40 AM (IST)
Chirag Paswan BIHAR ELECTION

