इटली, अमेरिका, जापान या रूस, इस साल किस देश में होगा PM मोदी का पहला दौरा?

2026 की शुरुआत के साथ ही भारत के वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम लिखे जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है. वैश्विक राजनीति में भारत ने अपनी भूमिका को प्रमुखता से उजागर किया है. इसका श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को जाता है. दूसरे देशों के दौरे पर जाना और ग्लोबल नेताओं से बातचीत करना, उनके साथ व्यापार और निवेश के रास्ते खोलना पीएम के विदेश दौरे का उद्देश्य है. इस साल भी पीएम मोदी कई देशों के दौरे पर जा सकते हैं.

इसमें सबसे पहला नाम इटली का है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को 2026 में वहां आने का न्योता भेजा है और पीएम मोदी ने इसे स्वीकार करने के संकेत दिए. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी इटली जा सकते हैं.

पीएम मोदी का यूरोप के साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा भी इस साल चर्चा में है. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पीएम मोदी इन देशों के दौरे पर जाएंगे, लेकिन एक संभावना है. इस यात्रा में यूरोपीय साझेदारी और आर्थिक सहयोग के मुद्दे शामिल हो सकते हैं.

इस साल ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा भारत

पीएम मोदी ने 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए 5 देशों की यात्रा की थी, जिसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री 2026 में भी ब्रिक्स विदेश दौरा या फॉलो-अप यात्रा कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है.

इस साल अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी?

पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की अटकलें भी तेज हैं. दरअसल, 2026 में अमेरिका जी20 समिट की अध्यक्षता करेगा. ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे. हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच के हालात पर ही पीएम मोदी का यह दौरा निर्भर करता है.

जापान और रूस भी जा सकते हैं पीएम मोदी

पीएम मोदी जापान दौरे पर भी जा सकते हैं. भारत-जापान वार्षिक नेतृत्व बैठक की उम्मीद है, जो रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगी. इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को 2026 में अपने देश में आने के लिए आमंत्रित किया है. ऐसे में 24वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी वहां पहुंच सकते हैं.

हालांकि अब तक पीएम मोदी के इन दौरों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.