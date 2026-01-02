दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल

जेम्स कैमरून की ‘अवतार फायर एंड ऐश’ ने पहले दो हफ्तों में ठीक-ठाक कमाई की है. इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 7700 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. अपनी भारी भरकम कमाई के बावजूद यह फिल्म ऑल टाइम वर्ल्डवाइड कमाई की रेस में न तो अभी तक टॉप 10 में जगह बना पाई और न ही टॉप 50 में शामिल हो सकी.

100वें नंबर पर है फिल्म

बॉक्स ऑफिस मोजो की लेटेस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है. ‘अवतार फायर एंड ऐश’ की ऑल टाइम वर्ल्डवाइड टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में अभी सिर्फ 100वां नंबर है. ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म को टॉप 10 में शामिल होने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा करना उतना आसान नहीं जितना नाम सुनकर लगता है.

ऑल टाइम वर्ल्डवाइड टॉप 5 ग्रॉसिंग फिल्म

अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आज भी जेम्स कैमरून की ‘अवतार’ (2009) पहले नंबर पर बनी हुई है. इस फिल्म ने करीब 2.9 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक कमाई की थी. दूसरे नंबर पर ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (2019) है. तीसरे स्थान पर ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (2022) काबिज है. चौथे नंबर पर क्लासिक फिल्म ‘टाइटैनिक’ और पांचवें स्थान पर चीनी फिल्म ‘ने झा 2’मौजूद है.

इन आंकड़ों से साफ है कि भारी बजट और शानदार विजुअल्स के बावजूद ‘अवतार फायर एंड ऐश’ अब तक इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों के क्लब में शामिल नहीं हो सकी. ऑल टाइम टॉप 5 ग्रॉसिंग में वही फिल्में हैं जिन्होंने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था.

'अवतार फायर एंड ऐश' का भारत में प्रदर्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही 8वें दिन फिल्म की कमाई 7.65 करोड़ और 9वें दिन 10 करोड़ रही. 11वें और 12वें दिन की कमाई 5 करोड़ और 13वें दिन 5.25 करोड़ . 14वें दिन 6.9 करोड़ रही.

फिल्म आज 15वें दिन 09:10 बजे तक 2.48 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 162.68 करोड़ रुपये कमा चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.