हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल

दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल

Avatar Fire And Ash Box Office: ‘अवतार फायर एंड ऐश’ ने दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाए. भारत में 2025 की नंबर 1 हॉलीवुड फिल्म बनी. इस भारी कमाई के बावजूद यह ऑल टाइम वर्ल्डवाइड टॉप 50 की लिस्ट से पीछे है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

जेम्स कैमरून की ‘अवतार फायर एंड ऐश’ ने पहले दो हफ्तों में ठीक-ठाक कमाई की है. इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 7700 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. अपनी भारी भरकम कमाई के बावजूद यह फिल्म ऑल टाइम वर्ल्डवाइड कमाई की रेस में न तो अभी तक टॉप 10 में जगह बना पाई और न ही टॉप 50 में शामिल हो सकी.

100वें नंबर पर है फिल्म
बॉक्स ऑफिस मोजो की लेटेस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है. ‘अवतार फायर एंड ऐश’ की ऑल टाइम वर्ल्डवाइड टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में अभी सिर्फ 100वां नंबर है. ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म को टॉप 10 में शामिल होने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा करना उतना आसान नहीं जितना नाम सुनकर लगता है.

ऑल टाइम वर्ल्डवाइड टॉप 5 ग्रॉसिंग फिल्म
अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आज भी जेम्स कैमरून की ‘अवतार’ (2009) पहले नंबर पर बनी हुई है. इस फिल्म ने करीब 2.9 बिलियन डॉलर  की ऐतिहासिक कमाई की थी. दूसरे नंबर पर  ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (2019) है. तीसरे स्थान पर ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (2022) काबिज है. चौथे नंबर पर क्लासिक फिल्म ‘टाइटैनिक’ और पांचवें स्थान पर चीनी फिल्म ‘ने झा 2’मौजूद है.

इन आंकड़ों से साफ है कि भारी बजट और शानदार विजुअल्स के बावजूद ‘अवतार फायर एंड ऐश’ अब तक इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों के क्लब में शामिल नहीं हो सकी. ऑल टाइम टॉप 5 ग्रॉसिंग में वही फिल्में हैं जिन्होंने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by James Cameron (@jamescameronofficial)

'अवतार फायर एंड ऐश' का भारत में प्रदर्शन
फिल्म ने पहले हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही 8वें दिन फिल्म की कमाई 7.65 करोड़ और 9वें दिन 10 करोड़ रही. 11वें और 12वें दिन की कमाई 5 करोड़ और 13वें दिन 5.25 करोड़ . 14वें दिन 6.9 करोड़ रही.

फिल्म आज 15वें दिन 09:10 बजे तक 2.48 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 162.68 करोड़ रुपये कमा चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

और पढ़ें
Published at : 02 Jan 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Box Office James Cameron BOX OFFICE COLLECTION Avatar Fire And Ash Avatar Fire And Ash Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mexico Earthquake: प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं इस देश की राष्ट्रपति, तभी आया 6.5 तीव्रता का भूकंप; मच गई अफरा-तफरी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं इस देश की राष्ट्रपति, तभी आया 6.5 तीव्रता का भूकंप; मच गई अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान
जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप (02.01.2026)
Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप
YRKKH:🫨Armaan के लिए Abhira की care ने जीता दिल, वही Shyam mittal के केस ने बढ़ाया सस्पेंस #sbs
Bhay Interview: Gaurav Tiwari Mystery का सच | भारत का पहला Paranormal Thriller | Danish Sood
Electronics Manufacturing में बड़ी छलांग | Dixon, Samsung, Foxconn को मंजूरी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mexico Earthquake: प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं इस देश की राष्ट्रपति, तभी आया 6.5 तीव्रता का भूकंप; मच गई अफरा-तफरी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं इस देश की राष्ट्रपति, तभी आया 6.5 तीव्रता का भूकंप; मच गई अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान
जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
बिजनेस
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
यूटिलिटी
इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
ट्रेंडिंग
'मेरा चैन-वैन सब उजड़ा' पर लहंगा पहनकर झूमी सुंदरी, यूजर्स बोले- यह तो बर्बाद कर देगी
'मेरा चैन-वैन सब उजड़ा' पर लहंगा पहनकर झूमी सुंदरी, यूजर्स बोले- यह तो बर्बाद कर देगी
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget